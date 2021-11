Nå flytter Samsung adressefeltet til bunns

Gjør som Apple.

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ved siden av Chrome og Safari er antakeligvis Samsungs nettleser den mest brukte mobile nettleseren her til lands. Og den har nå fått en oppdatering som minner en del om det Apple har gjort i det siste; økt fokus på sporingsbeskyttelse og adressefeltet kan legges i bunn.

Det melder Phonearena.com.

Adressefeltet i bunnen av Safari har vært en av de mest omdiskuterte funksjonene i nye iOS 15. Noen liker at den er enklere tilgjengelig når mobilen brukes med én hånd, mens andre misliker at den ikke er der de er vant til.

Hvis du tilhører den siste gruppen kan du lese guiden vår til hvordan du flytter adressefeltet opp igjen.

Må aktivt velge

For Samsung-brukeres del blir det tilsynelatende et aktivt valg om adressefeltet skal flyttes til bunnen av skjermen, men i versjon 16.0.2 er det i hvert fall mulig å gjøre det. For øyeblikket tillater ikke Chrome det samme, og det kan ta en stund før Samsung-brukere flest får tilgang til funksjonene som testes nå.

En annen ny funksjon i den kommende nettleserutgaven er at den kan finne såkalte «transparente piksler» i nettsider. Dette er små, usynlige sporingselementer som er bygget inn og som er laget for å holde oversikt over bruksmønsteret ditt på nett. At de er «transparente» står i motsetning til for eksempel like-knapper fra Facebook, eller andre former for synlige elementer som har litt av den samme funksjonaliteten. Men de skal altså ikke være synlige for deg og meg - med den nye oppdateringen blir de det.

Mer praktisk surfing

Av andre ting som kommer i Samsungs nye nettleser er bedre visning og zoom-funksjoner, samt mulighet til å gruppere mange nettleserfaner sammen, slik du kanskje kjenner fra nettlesere på storskjerm.

Foreløpig er det versjon 15.0.2 som er siste «stabile» utgave av Samsung-nettleseren. Du kan imidlertid laste ned Beta-versjonen rett fra Samsungs egen appbutikk om du har lyst til å prøve den før den er helt ferdig. Vær obs på at all tidlig programvare og betaversjoner innebærer fare for litt ruskete ytelse og feil - så det kan være lurt å unngå å bruke den til kritisk viktige gjøremål.