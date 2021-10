Nye iOS 15.1 til iPhone kommer endelig med «SharePlay»

Dette er endringene i den nye oppdateringen.

Slik ser det ut når du bruker SharePlay fra en iPhone. Her fra da vi testet en betautgave av iOS i sommer.

Da iOS 15 ble tilgjengelig i september kom det med en haug av nye muligheter for iPhones helt tilbake til iPhone 6S (fra 2015).

Én mye omtalt iOS 15-funksjon, kalt SharePlay, ble imidlertid aldri med da resten av oppdateringen rullet ut. I stedet ble den utsatt til «en gang senere i høst».

Fra og med i dag er imidlertid SharePlay klar for nedlasting gjennom systemoppdateringen kalt «15.1» for iPhone og iPad.

Del opplevelse med hverandre

Om du ikke vet hva SharePlay er, skal den altså la deg dele skjermbildet ditt med andre i en FaceTime-samtale samt la deg synkronisere video eller musikk med venner så alle kan dele samme multimedia-opplevelse samtidig.

En kan tenke seg at dere ikke kan eller vil samles fysisk, men ønsker å oppleve og reagere på en ny episode av en TV-serie nesten som om dere satt sammen.

Apple trolig fikk ideen til SharePlay da pandemien herjet som verst. Slik bommer de jo litt med lanseringen nå som samfunnet er åpnet igjen, men det kan jo være en artig funksjon å ha i bakhånd i en travel hverdag eller om man befinner seg langt fra hverandre og vil oppleve noe sammen likevel.

Det er for øvrig ikke bare iPhone- og iPad-brukere som kan samles om en TV-serie, film eller musikk via SharePlay. Funksjonen rulles også ut til MacOS Monterey- og Apple TV-brukere.

Dette er også nytt i 15.1-oppdateringen

Sammen med SharePlay kommer iOS 15.1 med støtte for Apples AirPods 3, som ble sluppet i dag i butikk.

iPhone 13 Pro-eiere vil dessuten kunne ta bilder og video i ProRes-formatet, samt slå av automatisk kamerabytte når de tar bilder eller video i macro-modus.

Noen feilrettinger har det også blitt plass til.

Apple melder at et problem der Bilder-appen oppgir at lagringsplassen din er full, er løst.

Apples egen vær-app skal også vise riktig temperatur og animasjoner igjen etter å ha vært litt på bærtur for enkelte den siste tiden.

Også problemer som at lydavspilling stanset ved avslått skjerm og vansker med å finne nettverk skal være nøstet opp i.

I tillegg skal iPhone 12-modeller nå vise mer presise estimater for gjenværende batteritid.

Slik oppdaterer du

Den nye iOS 15.1-oppdateringen blir tilgjengelig i løpet av dagen, men på litt forskjellige tidspunkt for ulike brukere. Det skyldes at Apples servere ikke tåler at alle oppdaterer helt samtidig.

Hvis du er utålmodig kan du sjekke manuelt om oppdateringen er klar for din iPhone.

Da går du til Innstillinger –> Generelt –> Oppdatering.

Hvis ingen ting dukker opp, kan du prøve igjen senere, men også være trygg på at du får beskjed automatisk når alt er klart for deg.

Med mindre du har slått av funksjonen, oppdateres nemlig iPhones automatisk så lenge den er koblet til strøm på natten.

