HBO Max lansert i Norge

Koster en tredjedel av Netflix for de første kundene.

HBO Max.

Det var på tampen av fjoråret det ble kjent at HBO Nordic skulle skiftes ut til fordel for den større «amerikanske» HBO Max-tjenesten her hjemme.

Nå melder HBO at HBO Max er tilgjengelig i Norge.

Tjenesten tilbys som én pakke, og koster 89 kroner måneden. Om du kjøper et årsabonnement til 699 kroner betaler du bare for åtte av månedene.

Abonnementet gir tilgang på innhold med inntil 4K-oppløsning, samt lyd med inntil 5.1 Surround eller med Dolby Atmos. Det kan brukes fra tre enheter samtidig, gir deg mulighet til å opprette inntil 5 profiler og laste ned serier for frakoblet visning.

Storfilmer raskt etter kinopremieren

Den nye strømmetjenesten skal by på serier og filmer fra studioer som Warner Bros, HBO, DC, Cartoon Network og såkalte Max Originals, som er eksklusive produksjoner.

Max Originals som kommer frem mot jul inkluderer nye Gossip Girl, det neste kapitlet i Sex and the City, «Mindy Kalings The Sex Lives of College Girls», danske Kamikaze – som er basert på en bok av Erlend Loe – samt andre sesong av Beforeigners.

I tillegg loves det at kinofilmer fra Warner Bros. får premiere på HBO Max 45 dager etter den lokale kinopremieren. Først i rekken blir Dune, den 1. november.

Storfilmer som blir tilgjengelige på HBO Max på lanseringsdagen inkluderer Reminiscence, The Conjuring: The Devil Made Me Do It, Godzilla vs. Kong, og Mortal Kombat.

Introduksjonspris på 44,50 kroner livet ut

HBO har kanskje merket at abonnentene deres har blitt mindre lojale i det mer fragmenterte og dyrere strømmemarkedet, der det er lett å shoppe rundt etter nye serier når de har premiere og så si opp.

Det forklarer i så fall introduksjonstilbudet tjenesten kjører hardt på:

Frem til 30. november kan nemlig nye HBO Max-abonnenter låse prisen de betaler på 50 prosent av normalpris. Livet ut – lover HBO – så lenge du ikke avbryter abonnementet på noe tidspunkt.

Med dagen normalprising på 89 kroner måneden betyr det at alle som benytter seg av introduksjonstilbudet vil betale 44,50 kroner i måneden.

Til sammenligning koster Netflix’ dyreste abonnement, med 4K og flere samtidige brukere, mer enn tre ganger så mye: 159 kroner.

Pass på dette om du er HBO Nordic-kunde

Det er verdt å merke seg at eksisterende HBO Nordic-kunder ikke automatisk flyttes over på HBO Max-introduksjonstilbudet. Ettersom HBO Nordic kostet 109 kroner måneden sparer de riktig nok 20 kroner måneden, men det blir fremdeles dobbelt så dyrt som det nye introduksjonstilbudet. Og det for all tid.

Det kan dermed lønne seg for gamle abonnenter å opprette et nytt abonnement fra en ny e-post-adresse, for å få en lavere månedspris. Husk i så fall å avslutte ditt gamle abonnement hos HBO Nordic, så du ikke faktureres dobbelt.

Om du vil bruke din eksisterende e-post-adresse, og likevel fremstå som en ny bruker, kan du legge til en «+hbomax» rett foran @XXX.com-delen i epost-adressen din når du registrerer deg hos HBO Max.

Vi testet dette for å verifisere, og det fungerte uten problemer.

Obs:

Vi har lest igjennom HBO Max' vilkår, og klarer ikke å finne noe som tilsier at dette ikke er lov. Vi har også forespurt selskapets pressekontakt for en klargjøring.

I HBO Max’ brukervilkår står det at «Du godtar at du ikke skal registrere deg flere ganger for samme kampanjetilbud ved å bruke flere navn, e-postadresser eller på andre måter.»

Hvorvidt «flere ganger» og «samme kampanjetilbud» gjelder denne nye prisen for nye brukere er imidlertid ikke tydelig. Men er dere flere i husstanden er det derfor best å heller registrere kontoen på en ny person, ettersom flere i husstanden uansett kan dele konto. På den måten vil du få månedsprisen til 44,50 kroner, og du kan være helt sikker på at du ikke bryter HBO Max’ vilkår.

Kunne ikke garantere bedre strømmekvalitet

Christina Sulebakk, som er ansvarlig for HBO Max i Europa, kunne tidligere i oktober ikke garantere for at innhold som allerede er ute på HBO Nordic vil bli tilgjengelig i høyere kvalitet nå som tjenesten foreligger i ny drakt:

Christina Sulebakk i HBO Max presenterte den nye strømmetjenesten på et arrangement i Oslo tidligere i oktober.

– Jeg kan ikke komme inn på spesifikke titler, men 4K er veldig viktig for oss, særlig for alt det nye innholdet som kommer, forklarte Sulebakk.

Hun ga inntrykk av at det ligger mye jobb i å eventuelt oppgradere serier til 4K-versjoner:

– Vi må omkonvertere og oppgradere alt innholdet vårt på nytt igjen. Det er ikke sånn at vi bare kan ta alt det vi har på HBO Nordic og bare «switch», så er alt oppgradert. Vi må flytte alt fra en plattform til en annen, som innebærer at vi må kode alt innhold på nytt. Så vi har en klar prioritet på å dekode og få det inn på best mulig måte, og med høyest mulig kvalitet.

HBO Nordic har gjentatte ganger blitt kritisert for å levere svært dårlig kvalitet og oppløsning på videostrømmen, et problem den amerikanske HBO Max-tjenesten til sammenligning ikke har lidd av.

Skjermbilde fra Game of Thrones. Spesielt siste sesong fikk mye kritikk for å ha mange scener i mørket hvor man så vidt kunne se hva som skjedde. Her fra en kampscene i episode tre.

Kritikken toppet seg under slippet av den siste sesongen med Game of Thrones. Store deler av sesongen var så mørk og utvasket at det var umulig å se hva som foregikk på skjermen.

Vi kunne blant annet rapportere at «pirater» fikk langt bedre kvalitet enn deg som betalte. Vi måtte også skrive en egen guide for hvordan du kunne endre TV-innstillingene dine for å se serien litt lettere.

Les også Strømmekvaliteten til HBO er en skam