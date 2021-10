Nå selger Apple en pusseklut til 229 kroner

Tidligere denne uka dro Apple duken av både nye MacBooker og Airpods. Med på lanseringslasset fulgte også et langt mer anonymt produkt, men som en del likevel vil mene er en nødvendighet: En hvit, Apple-merket pusseklut.

Ifølge Apples produktbeskrivelse er kluten «laget i et mykt stoff som ikke lager riper, og rengjør alle Apple-skjermer – inkludert glass med nanotekstur – sikkert og effektivt».

Siden skjermer er noe som finnes på en stor del av Apples produkter, betyr det at pussekluten også vil kunne brukes med svært mange produkter. På produktets hjemmeside finner faktisk Apple det for godt å liste nærmere nitti forskjellige kompatible modeller.

Hva som er tilfelle for enda eldre Apple-produkter vites ikke, men vi ser da egentlig for oss at pussekluten også fint bør kunne brukes med enheter som ikke er på lista.

Pussekluten har runde hjørner og ukjent størrelse.

Apples logo er selvfølgelig på plass.

Noe sier oss at kluten også bør gjøre en anstendig jobb med elektronikk som ikke er produsert av Apple. Men det er kanskje ikke normalt for typiske brukere av dingser fra for eksempel Samsung eller Asus å hanke inn pussekluter til over to hundrelapper – et slikt produkt koster tross alt vanligvis ikke noe mer enn noen få tiere.

Om det da ikke følger med i esken når du kjøper noe nytt med en fjong skjerm.

En nødvendighet for visse skjermer?

Det kan friste å peke og le av Apples spesielle pusseklut, men faktum er at prislappen kanskje ikke er så ublu som den straks virker. For dersom vi husker tilbake til Apples dyre Display Pro XDR-skjerm med «nanotekstur», kom denne sammen med en spesialklut – en vanlig mikrofiberklut var ganske enkelt ikke skånsom nok.

Men det er altså Apples nye pusseklut, som derfor åpenbart er av samme eksklusive kaliber som kluten til XDR-skjermen.

Det gir oss i så fall også et svar på om den nye kluten faktisk kan vaskes og på den måten tjene dine pussebehov i lang tid. Det kan i det minste selskapets originale nanokompatible pusseklut, som kan rengjøres med oppvasksåpe og vann.

