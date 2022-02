Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

TAG Heuer har avslørt sin nye smartklokke

Vegar Jansen Lagre Lagre artikkel

Ikke alle bryr seg like mye om hva klokken på armen kan gjøre eller hvordan den ser ut – mens det for andre nærmest er en del av personligheten. For noen kan det bety en høyteknologisk Apple Watch, for andre er det kun mekaniske ur som gjelder.

Så har vi klokkene som prøver å ha ett bein i begge leire, og her er TAG Heuer en gjenganger. For mens denne sveitsiske klokkeprodusenten har flere klassiske modeller på samvittigheten, har den også leflet med smartklokker siden 2015 – og nå har de nettopp dratt sløret av en ny generasjon i sin Connected-serie.

I motsetning til forgjengeren Connected Calibre E3 fra 2020, som kun var å få i størrelsen 45 millimeter, kommer nyvinningen – som selvfølgelig har fått navnet Calibre E4 – i to størrelser: 42mm og 45mm.

Les også Huawei Watch GT 3 : En smartklokke som er knallgod på mye

TAG Heuer Connected Calibre E4 42 mm annonse Sjekk prisen

Sistnevnte kommer for øvrig i to utgaver, da enten med urkasse i stål eller titan. Begge får uansett følge av en keramisk urkrans og et flatt safirglass over skjermen, som er på 1,39 tommer og har en oppløsning 454 x 454 piksler.

Uret har i tillegg en gummiert stålkrone og to knapper som visstnok skal ha en viss mekanisk følelse. Av remmer står valget opprinnelig mellom stål og sort gummi, men man står selvfølgelig fritt til å bruke andre alternativer også.

Innvendig har sveitserne dyttet på plass en Qualcomm Snapdragon Wear 4100+ – en prosessor som for tiden kjører Google Wear OS 2. Men den skal også fungere helt fint med Wear OS 3 når det slippes senere i år.

Av sensorer og slikt kommer uret med pulsmåler, høydemåler, kompass, GPS og NFC for mobilbetalinger.

Men batteriet på 430 mAh er ikke noe spesielt å skryte av, så her må du pent regne med å lade hver dag eller natt. Sånn sett er det greit at klokkene inkluderer en trådløs lader som gjør seg greit på nattbordet.

Spesiell urkrans og buet glass

På den mindre modellen har TAG Heuer hoppet bukk over den ytre urkransen. I stedet ligger en tynnere og mer elegant variant under det buede safirglasset, som også beskytter skjermen på 1,28 tommer. Denne har med 416 x 416 piksler lavere oppløsning enn storebroren, men pikseltettheten er den samme med 326 PPI.

Innvendig deler de to modellene det meste, men batteriet på 42-millimeteren er enda mindre med kapasitet på kun 330 mAh. Urkassen er også kun å få i stål, mens remmen kan være i stål, sort gummi eller sort lær.

Ved siden av å kunne vise tiden og mere til med en rekke forskjellige urskiver, kommer selvsagt disse klokkene med liten haug apper, inkludert TAG Heuer Sports og selvfølgelig alt som følger Google Wear OS.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Så kommer vi til prisen, og her er det ikke snakk om noe billigsalg. Modellen på 42 millimeter starter på rundt tyve tusen kroner, mens 45-millimeteren i titan legger seg på litt over 28.000.

For øvrig, har du en tidligere TAG Heuer Connected-klokke, går det nå også an å få noen tusenlapper i rabatt dersom du bytter inn din gamle modell mot en av de nye.

TAG Heuer Connected Calibre E4 45 mm annonse Sjekk prisen

Les også Apple Watch Series 7 : Apples transportetappe