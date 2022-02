Utviklere bekrefter: Lager nytt «GTA»

Rockstar Games deler fredag en nyhet mange har ventet på: «GTAVI» er på vei.

Grand Theft Auto V-oppfølgeren er på vei, bekrefter Rockstar Games.

– Vi er glade for å kunne bekrefte at utviklingen av det neste «GTA»-spillet er godt i gang, skriver spillutvikleren Rockstar Games i en blogg-oppdateirng fredag.

Det forrige spillet i serien ble lansert høsten 2013, og det har lenge blitt spekulert i når neste spill vil lanseres.

– Med den uforutsette levetiden til «GTAV», er vi klar over at mange har bedt oss om en ny installasjon i «Grand Theft Auto»-serien. I ethvert nytt prosjekt vi startet på, er målet vårt å lomme betydelig lengre enn hva vi har levert før, heter det i pressemeldingen.

Det femte spillet i serien er det andre mest solgte dataspillet noen sinne, med over 155 millioner solgte kopier. Kun «Minecraft» har solgt flere eksemplarer enn «GTAV».

Aksjeprisen til utgiveren Take Two, som eier Rockstar Games, steg med fem prosent umiddelbart etter at nyheten ble kjent fredag.

Lang historie

Det er i 2022 25 år siden det første «Grand Theft Auto» ble lansert, da det første spillet i 1997 ble lansert til MS-DOS, Playstation og Windows. De første spillene i serien hadde et ovenfra-og-ned perspektiv.

I 2001 kom det første «GTA»-spillet i en åpen 3D-verden, da «Grand Theft Auto 3» ble lansert. Spillet fikk to egne oppfølgere laget i samme motor: Miami-inspirerte «Vice City» og LA-baserte «San Andreas».

Spillene i serien har konsekvent vært blant de bestselgende på markedet.

Samtidig har spillene ofte vært kontroversielle: i 2002 omtalte VG hvordan «GTA3» ble politianmeldt som et «voldsspill».

Det nye GTA-spillet vil bli det første i serien som er lansert etter at Rockstar-gründeren Dan Houser i 2020 sluttet i selskapet.

Houser bidro til manuset i alle spillene i serien siden «Grand Theft Auto 2», samt andre Rockstar-spill som «Red Dead»-serien og «Bully».