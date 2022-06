Slik skal Epic stoppe «review bombing»

Får endelig et poengsystem.

Til venstre ser du boksen som spør etter meningen til spillere. Til høyre vises oppsummeringsboksen som kommer til syne i butikken når nok spillere har sagt sitt.

Epic Games, som står bak Steam-utfordreren Epic Game Store, har varslet at flere oppdateringer er på vei til spillbutikken deres.

Det viktigste er at et nytt brukerbasert poengsystem endelig kommer på plass. Dette har den etter hvert så etablerte butikken manglet i flere år. Det nye systemet skal ikke bare fortelle andre hvilke spill som er verdt å bruke tid og penger på, men også beskytte mot såkalt «review bombing».

Til forskjell fra de fleste andre butikker skal ikke Epics system la alle som har kjøpt et spill få legge inn en tilbakemelding. I stedet er poengsystemet basert på tilbakemelding fra «tilfeldig utvalgte spillere som har tilbrakt minst to timer i spillet». Disse spillerne skal velges ut automatisk rett etter at de har lukket spillet og på ulike tidspunkt etter lansering. De får gi mellom én og fem stjerner, og en gjennomsnittsscore fra flere spillere vil til slutt dukke opp i spillbutikken.

Ved å styre hvem, når og hvordan spillere kan rangere spill, hevder Epic det blir vanskeligere å opprette kampanjer der man går sammen om å manipulere poengsummen til et spill på kort tid. Man sikrer også at bare de som faktisk har brukt tid i spillet får gi en tilbakemelding.

Epic varsler også at spillere vil kunne få opp raske og enkle spørsmål om spillet de har spilt fremover. For eksempel om spillet var artig å spille med en gruppe, om det hadde god grafikk eller om bossene var vanskelige. Meningen med disse spørsmålene er å gi mer presise «tagger» i spillbutikken, slik at det blir lettere for andre å finne spill de liker.

Disse spørsmålene avgjør hvilke tagger spill får i nettbutikken.

Review bombing på godt og vondt

Review bombing er et verktøy mange spillere tyr til for å varsle andre om upopulære grep utvikleren har tatt for spillet. Som da Gran Turismo til Playstation 5 plutselig fikk en haug mikrotransaksjoner rett etter at pressen hadde anmeldt det (Gamer.no). Eller da det svært «hypede» Cyberpunk 2077 viste seg å være uspillbart på flere konsoller og innhold ekstreme mengder feil på PC.

De siste årene har det likevel også blitt et fenomen å review bombe spill fra utviklere som er involvert i noe kontroversielt eller politisk. Som om det kommer frem at de kryper for diktaturer for å slippe inn i nye markeder, tar standpunkt i politiske debatter, fremmer ansatte fra utsatte grupper eller avsløres i å ha uverdige arbeidsforhold. Ting som kan være svært kritikkverdige og støte både enkeltpersoner og grupper, men som strengt tatt ikke har noe med selve spillopplevelsen å gjøre.

Faren er selvsagt at Epics system ikke raskt nok varsler potensielle kjøpere om store endringer i spill. Det vil bare tiden vise.

Steam har på sin side forsøkt å imøtegå alle hensyn ved å skille brukerscoren sin i to. En brukerscore gitt den siste måneden, og en totalscore for hele spillets levetid. Der kan man også se statistikk for når ulike poeng er gitt, så en selv kan filtrere ut mulig manipulasjon av poengsum om man ønsker.

