Disse 31 emojiene kan komme neste år

Utdrag fra emojieutkastene Emojipedia har sendt inn til godkjenning.

Et ristende ansikt, et rosa hjerte og en gås er blant emojiene som kanskje blir tilgjengelig på Android og iOS neste år.

Emojiene er blant flere mulige The Unicode Consortium skal avgjøre om skal inkluderes i Emoji 15. Dette vil bli avgjort først i september i år, og det endelige uttrykket til emojiene avhenger av hva store selskaper som Google og Apple velger.

Det har selvsagt ikke stoppet Emojipedia - en slags offisiell uoffisiell oversiktsside over all verdens emojier - som for åttende år på rad har sendt inn sine forslag til hvordan de totalt 31 emojiene som skal vurderes, kan bli seende ut.

Ettersom hver enkelt emoji ligger på utkaststadium, vil de kunne endre utseende før den endelige godkjenningen. Listen ferdigstilles av Unicode Consortium, men ifølge Emojipedia selv har de fleste av deres foregående utkast tidligere blitt godkjent.

De nye emojiene forventes å bli tilgjengelig neste år.

Dyre-emojier, planter og musikk

Blant de 31 emojiene finner vi blant annet elg, esel, vinger og sukkererter.

De kanskje mest spennende emojiene på Emoji 15.0-listen er emojier knyttet til dyr, planter og musikk. Sistnevnte representert gjennom fløyte- og maracas-emojier, mens plantelivet får sine representanter gjennom sukkererter, ingefær og svibel.

Kanskje har noen savnet esel-emoji? I fall kan det hende man er heldig, for på listen er eselet, sammen med elg, manet og gås.

Andre emojier - fra hender til vinger og wifi

I kjent stil er det svært ulike typer emojier som lanseres som mulige kandidater til godkjenning. Vi finner også rariteter som wifi-signal, en hårkam, vinger og en håndvifte.

Men også emojier som en to ulike hender - venstre og høyre - som dytter, som også så klart kommer i en rekke ulike hudtoner. I tillegg finner vi et par hjerter i ulik farge, og et ansikt i bevegelse.

Færre emojier enn tidligere

Tidligere år har det vært snakk om langt flere emojier sendt til godkjenning. Emoji 14.0 inneholdt 112 anbefalinger, mens 13.0 og 13.1 inneholdt til sammen 334 anbefalinger.

I år er det altså kun 31 forslag.