Voi: – Ikke lenger gode grunner til å holde stengt for utleie om natten i Oslo

Voi ønsker at det igjen skal bli tillatt med utleie av elsparkesykler i Oslo på nattetid.

NTB

Elsparkesykkelselskapet Voi mener det er på høy tid til å åpne opp for å utleie av elsparkesykler i Oslo også på nattetid.

– Teknologien fungerer, reglene fungerer, konkurranse i byene fungerer. Det er ikke lenger gode grunner for å forby utleie av elsparkesykler om natten, sier Norden-sjef Christina Moe Gjerde i Voi i en pressemelding.

I juni i fjor registrerte skadelegevakten i Oslo 436 elsparkesykkel-skader. De fleste skadene skjedde mellom klokken 22 og 7, og de anbefalte å stenge for bruk av elsparkesykler på natten for å få ned antall skader.

Nattestengingen ble innført i september i fjor, og antall skader på nattetid gikk kraftig ned. I september i fjor ble det kun registrert sju skader mellom klokken 23 og 5, mot nesten 100 skader på nattetid i august.

Nå mener utleiefirmaet Voi at tiden er moden for å åpne opp for utleie om natten igjen. Moe Gjerde har liten tro på at forbudet mot utleie om natten alene forklarer nedgangen på antall skader.

– I fjor ble det solgt over 200.000 elsparkesykler det første halvåret, og utleiemarkedet totalt her i landet er på cirka 17.000 elsparkesykler. At det er forbudet mot utleie om natten som alene skal forklare nedgangen har vi vanskelig for å tro på, sier Moe Gjerde.

15. juni i år ble det innført nye regler for elsparkesykler, blant annet promillegrense. I kombinasjon med kontroll fra politiet mener Moe Gjerde at bransjens teknologi og kommunenes lokale forskrifter gir rammene for et trygt og tilgjengelig tilbud – døgnet rundt.