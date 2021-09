Audi-kunder må vente til 2022 på levering

Skulle få ny bil i november, må vente til neste år en gang.

Manglende mikrobrikker fortsetter å skape trøbbel, og nå må dem som venter på sin nye Audi belage seg på å vente enda litt lenger på bilen sin.

I et brev til kundene forklarer Audi at den manglende tilgangen på mikrobrikker skaper forsinkelser i produksjonen. De skriver også at de ikke vet nøyaktig når problemet vil være løst:

– Fabrikkene produserer de bilene de kan basert på de komponentene de til enhver tid har til rådighet. Situasjonen er fortsatt uoversiktlig og informasjonen om hvilke biler som bygges er uforutsigbar på grunn av den usikre leveringssituasjonen for mikrobrikker, står det i brevet, som du kan lese i sin helhet nedenfor.

En Tek-leser sier han skulle ha fått Audi Q4 e-tron levert i november, men har nå fått beskjed om at den ikke kan leveres før langt ut i 2022.

Dette virker å gjelde samtlige Audi-kunder som venter på ny elbil i høst.

Gjelder ikke bare Audi

Kommunikasjonsdirektør Øyvind Rognlien Skovli

Selv om vi kun har tilgang på brevet sendt til Audis kunder, er lignende informasjon sendt ut fra de andre merkeforhandlerne til Harald A. Møller, ifølge kommunikasjonsdirektør Øyvind Rognlien Skovli.

– Tilsvarende informasjon er delt fra andre merkeforhandlere i systemet vårt, i møte med kunder som blir påvirket av saken. Dette er et bransjeproblem på tvers av alle merker, og i tillegg et problem som også påvirker flere andre bransjer som har behov for de samme komponentene i sin produksjon, skriver Skovli på epost til Tek.

Det blir nok ikke så mange flere Audi Q4 e-tron på norske veier i år.

– Den mangelfulle tilgangen på mikrobrikker har vært kjent en stund. Har dere vært klar over disse forsinkelsene lenge eller er det først nå dere ser at dere ikke klarer levere?

– Situasjonen har vært uoversiktlig en periode, men nå ser vi hvordan dette påvirker ulike kunder som må vente lenger enn ønskelig. Vi får levert bilene, men overfor kunder hvor tidslinjen frem til utlevering blir uforutsigbar, var det naturlig å redegjøre for hva som er status.

Det er dermed bare å belage seg på at dette kommer til å ta tid, da Skovli heller ikke kan si noe konkret om når de forventer at problemstillingen er løst. Han forventer at dette er et problem som vil strekke seg ut i 2022.

Tesla skrev om programvaren

Slik så det ut da Teslas Model Y ankom Oslo i august.

Selv om mikrobrikker er å finne i det meste av moderne teknologi, hevder Tesla at de ikke lider samme nød som andre bilmerker.

Fremfor å la seg selv være avhengig av underleverandører som sliter med produksjon av ulike grunner, valgte de å skrive om hele programvaren for å kunne gå over til andre brikker. Dermed løste de en del av produksjonsfloken.

Alt er derimot ikke løst, og Elon Musk uttalte i sommer at all produksjon siste halvdel av året vil avhenge av den treigeste delen i leverandørkjeden, skrev The Verge.

