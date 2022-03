HBO Max slår seg sammen med Discovery+

Skal bli til én app.

WarnerMedia, som eier selskapet HBO, skal fusjonere med Discovery og bli til «Warner Bros. Discovery». En konsekvens er at de også skal slå sammen HBO Max og Discovery+ til én app.

Det vil være en periode med overlapping mellom de to strømmetjenestene, mens de arbeider med sammenslåingen, skriver Variety, som var først ute med nyheten.

Skjermbilde av Discovery+

Hvor lang tid er usikkert, men økonomisjef i Discovery, Gunnar Wiedenfels, som presenterte nyheten på en konferanse nå nylig, uttalte at det trolig vil ta flere måneder før man har en ferdig løsning.

Wiedenfels uttalte også at de håper å få på plass en midlertidig pakkeløsning snart, som kanskje kan inneholde en felles innlogging, og kan hende en mulighet til å flytte innhold over til andre produkter, slik at man kan dra nytte av fordelene fra start.

Hadde abonnementspris til under 50-lappen

HBO Max ble lansert i Norge i høst. Den gang kunne nye kunder få sitt abonnement til kun 44,50 kroner i måneden, en pris som skulle vare «livet ut». Allerede eksisterende kunder måtte betale 89 kroner i måneden. Hva som skjer med «livet ut»-prisen nå som HBOMax og Discovery+ blir slått sammen vet vi ikke, ei heller prisen blir på et potensielt abonnement som kombinerer de to.

Discovery opererer forøvrig med tre ulike månedsabonnementer, avhengig av hvilket innhold du vil ha. Det billigste, som kun inkluderer underholdning, ligger på 79 kroner. De to andre abonnementene koster 129- og 179 kroner.

Fusjonen bare formaliteter

Fusjonen mellom Discovery og WarnerMedia, som ble kjent i fjor og har en kostnadsramme på 43 milliarder dollar, ble godkjent av deres respektive styrer før helgen, og er også allerede godkjent av amerikanske myndigheter.

Til sammen eier Discovery og WarnerMedia en rekke populære selskaper. Herav kan nevnes Discovery sine Discovery Plus, TV Norge, Eurosport, TLC, Animal Planet, Food Network og Opray Winfrey Network. Samt WarnerMedia sine HBO, HBO Max, Warner Bros. og DC Films.

Det er ikke klart hvilke planer som vil foreligge for Norge.