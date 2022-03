Komplett med prisfeil: - Grov feil fra vår side

Skjermbilde, Komplett

Komplett skiltet med hele 80 prosent avslag på en ergonomisk stol. Det viste seg fort å være en sannhet med store modifikasjoner.

– Det er blitt gjort en grov feil fra vår side, skriver kommunikasjonssjef i Komplett, Kristin Hovland, på epost til Tek.

Det var en årvåken Tek-leser som sendte oss en lenke til et innlegg på Reddit, med tittelen «Komplett prisjuks». Innlegget, som i skrivende stund har nesten 200 kommentarer, viste til markedsføringen av Kompletts egen Iiglo kontorstol, som lå ute til 999 kroner.

Skjermbilde av innlegget på Reddit

I markedsføringen ble det skiltet med at kontorstolen hadde 80 prosent prisavslag, noe flere av Redditbrukerne mente ikke kunne stemme, da den ganske nylig ble satt opp til 5000 kroner, før den ble dumpet til den rekordlave prisen.

Et kjapt søk på prisjakt kunne bekrefte påstanden. Aldri har stolen kostet så lite som nå, men den har stort sett kostet rundt 3500 kroner, med noen få variasjoner. Derimot har den kostet 5000 kroner i oktober i fjor og i januar i år, samt en uke i mars. I mellomtiden har den stort sett kostet 2000 kroner den øvrige tiden siden oktober i fjor.

Montasje av Prisjakt-oppføringer

Forbrukerrådet kritisk

– Vi tviler veldig på om selskapet her kan benytte den høyeste prisen i perioden før salget som grunnlag for prismarkedsføringen, skriver forbrukerjurist i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, på epost til Tek.

For at man skal kunne markedsføre med en rabattert pris, forutsetter det at førprisen er reell.

Iversen henviser til Forbrukertilsynets veileder, men skriver også at det kommer noen nye regler for reguleringer av prismarkedsføringer.

– Det såkalte Moderniseringsdirektivet fra EU krever at den næringsdrivende bruker den laveste prisen produktet er solgt for i en 30-dagers periode før salget startet som grunnlag for utregning av rabatt brukt i markedsføring, skriver Iversen.

Komplett legger seg flat

Komplett var raskt på ballen og innrømte at de hadde gjort en stor feil.

– Dette beklager vi så sterkt vi kan, skriver Hovland.

– Reglene rundt kampanjer og prising kjenner vi godt til, og dette er noe vi har og skal forholde oss strengt til.

Komplett har nå korrigert sin markedsføring.