Legger ned det meste av YouTube Originals

Vegar Jansen Lagre Lagre artikkel

Tilbake i 2016 – ja, det er seks år siden – tenkte YouTube at det var en god idé å satse mer på «originalt» innhold. Altså programmer lagd eksklusivt for plattformen og strategisk plassert bak en betalingsmur.

Tross alt hadde voksende strømmetjenester som Netflix vist at slikt kunne fungere godt, og YouTube åpnet like så godt ballet med «Scare PewDiePie», ettersom den svenske YouTube-stjernen var stor på den tiden.

Nå varsler YouTubes chief business officer (forretningssjef) Robert Kyncl via Twitter at de fremover kommer til å «redusere» satsingen på såkalt originalinnhold.

I praksis høres det ut som de kommer til å legge ned hele greia, med unntak av initiativene kalt Black Voices og YouTube Kids.

Spørsmålet er uansett om den store majoriteten av YouTube-seere kommer til å merke noen særlig forskjell. For ettersom YouTube allerede er usannsynlig stor, populær og uansett har haugevis med anstendig innhold du ikke finner andre steder, er det egentlig slik at de fleste ikke trenger noen flere incentiver for å besøke nettstedet.

Samtidig vil nok de virkelig gode showene med høye produksjonskostnader kunne finne andre «hjem». Og dette har på sett og vis skjedd allerede. Et eksempel er den eminente serien Cobra Kai, som muligens kan være den beste originalproduksjonen som har kommet fra YouTube, men nå er å finne på Netflix.

Les også YouTube skal gjemme antall «tomler ned»