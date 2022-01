Nå er Taycan Sport Turismo klar for Norge

Vegar Jansen

Porsches helelektriske Taycan har vært å se på norske veier i et par år nå, men det var først i fjor at den dukket opp som en litt mer praktisk crossovermodell i form av Cross Turismo – med mer plass i høyden og til langbeinte i baksetet, større bagasjerom og bedre bakkeklaring.

Nå slipper Porsche den tredje varianten her hjemme: Taycan Sport Turismo, som altså kommer i tillegg til sedanutgaven (nå kalt Sport Saloon) og den nevnte crossovermodellen.

Ifølge produsenten er målet med Sport Turismo å gi oss en sporty stasjonsvogn. Altså skal dette være en Taycan for deg som trenger anstendig med plass, men ikke nødvendigvis bryr deg om å ha «cross» i navnet.

Liker du å ha noe å velge i, vil denne modellen uansett komme i fem forskjellige utgaver. Innstegsmodellen, som har 326 hk (408 hk med overboost) og bakhjulstrekk, er oppgitt med en startpris på 786.000 kroner. I den andre enden av prisskalaen finner vi Turbo S Sport-utgaven, med 625 hk (761 hk med overboost) og firehjulstrekk. Denne har en listepris på 1.688.000 kroner.

Mellom disse to ytterpunktene finner vi tre andre utgaver, alle med firehjulstrekk: Turbo Sport, GTS Sport og 4S Sport Turismo.

Først til Norge blir GTS-utgaven, som etter planen får veikjenning i slutten av februar måned. GTS Sport Turismo er oppgitt til å ha 517 hk (598 hk med overboost) og koster fra 1.188.000 kroner.

Sport Turismo er oppgitt å ha en rekkevidde (WLTP kombinert) på mellom 358 og 498 kilometer.

Ikke så veldig mange alternativer

I dette prissegmentet – altså rundt en million kroner og oppover – er det ikke akkurat flust av konkurrenter. Ei heller stasjonsvogner. Men også sedaner kan ha godt med plass til bagasje og anstendig plass i kupeen.

Den som er på jakt etter en elbil i dette segmentet bør i det minste merke seg konkurrenter som Audi e-tron GT, Mercedes-Benz EQS og Tesla Model S. Sistnevnte vil jo også etter hvert komme hit i verstingutgaven «Plaid».

Audi e-tron GT koster i hvert fall fra rett over 900.000 kroner. EQS-en ligger strengt tatt i samme fil med en startpris på 955.800 kroner. Prisene på Tesla Model S varierer litt, men har i det siste også typisk begynt på litt over 900.000.

Hvis du på den annen side er mer innbitt på en faktisk stasjonsvogn – og sikter et sted godt under millionen – må vi også nevne at en godt oppjazza «vanlig» Audi e-tron kan være et alternativ. Samt BMW i4, om du orker å vente på den aktuelle versjonen.

Leveringsrekord i 2021

Ifølge Porsche ble det levert over 2000 nye biler til Norge i 2021, noe som skal ha vært ny rekord. Videre var 85 prosent av disse helelektriske, altså en Taycan.

For den som skulle være interessert i en eller annen utgave av Taycan Sport Turismo, kan Porsche opplyse om at de åpner for bestilling av den nye modellen per nå.

For de fleste utgaver er forventet leveringstid før sommeren 2022.

