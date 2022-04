Subaru starter salget av sin el-SUV - dette blir prisen

Solterra er søstermodellen til Toyotas BZ4X.

Solterra er Subarus versjon av bilen Toyota kaller BZ4X. Nå er den norske prisen klar.

Subaru starter nå salget av sin el-SUV Solterra i Norge. Det er søstermodellen til Toyotas BZ4X, er bygget på samme plattform og deler de fleste av nøkkelspesifikasjonene.

I motsetning til BZ4X fåes imidlertid Solterra kun med firehjulstrekk, som man vel kanskje kan si ligger i Subarus DNA. Bilen vil leveres i tre utstyrsnivåer, kalt Nordic, Limited og Sport, og prisen starter på 479.000 kroner pluss frakt og levering.

Da får du altså utstyrsnivå Nordic, mens Limited koster 499.900 kroner og Sport 509.900 kroner. Selv innstegsversjonen er godt utstyrt, med blant annet LED-kjørelys med automatisk nedblending, tectylbehandlet understell, 10-veis elektrisk justerbart førersete, to-sone klimaanlegg med ventilasjon også bak, elektrisk bakluke og alt Subaru har å by på av sikkerhets- og selvkjøringsfunksjoner.

Ingen rattvarme

En litt grell mangel i et utstyrsnivå man kaller Nordic, er likevel rattvarme. Det må du opp på Limited for å få. Da får du også 20-tommers felger (opp fra 18), seter i kunstskinn (i stedet for stoff), elektrisk justerbart passasjersete, varme i baksetene (i tillegg til foran) og Harman/Kardon-høyttalersystem. Toppnivået Sport legger til panoramaglasstak, men er ellers identisk med Limited.

Prisene betyr at Subaru legger seg omtrent på samme nivå som Toyota. Rimeligste Solterra tilsvarer omtrent Toyotas utstyrsnivå Active Tech, som koster 482.500 kroner - riktignok inkludert tre års serviceavtale.

Kortere rekkevidde enn Volkswagen og Tesla

Spesifikasjonene på de to er omtrent identiske, som vi nevnte tidligere. Det betyr totale ytelser på 160 kW (218 hestekrefter), 0–100 på 6,9 sekunder og et batteri på 71,4 kilowattimer. Det gir en WLTP-rekkevidde på 466 kilometer for utstyrsnivå Nordic, og så koster som vanlig økningen til større felger på de høyere utstyrsnivåene en god del rekkevidde.

Tallene for Limited og Sport er nemlig henholdsvis 419 og 416 kilometer - også det omtrent identisk med BZ4X. Rekkevidden er imidlertid noe lavere enn for konkurrenter som Volkswagen ID.4 GTX og Tesla Model Y, som har henholdsvis 478 og 533 kilometer rekkevidde etter WLTP.

Egen snømodus

Solterra kan lade med inntil 150 kilowatt, som skal gi lading til 80 prosent på ned mot 30 minutter. Subaru skryter også av bilens firehjulstrekksystem, som sammen med bakkeklaringen på hele 21 centimeter skal gjøre Solterra til en bil med gode terrengegenskaper.

Egne moduser for snø og gjørme skal også gi god framkommelighet selv under vanskelige forhold. Bagasjerommet er oppgitt til inntil 452 liter for Nordic og 441 liter for Limited og Sport, bilen kan trekke 750 kg henger og ha 75 kg på taket.

Solterra blir på mange måter en ny start for Subaru i Norge. Takket være det norske avgiftssystemet valgte Subaru-importøren i fjor å ikke importere noen nye 2021-modeller til Norge, skrev Bilnytt i slutten av 2020. Totalt ble det derfor bare registrert 353 nye Subaru-personbiler i 2021, ifølge tallene fra Opplysningsrådet for veitrafikken. Så langt i år er tallet fire.

Subaru har allerede åpnet for bestilling av Solterra, og sier de første kundebilene vil bli levert i juni.

– Subaru Solterra AWD har vært på forhåndsvisning hos våre forhandlere i vinter, og vi har opplevd enorm respons. Nå kan bilen bestilles hos våre forhandlere. Med utstyrsnivåer bygget for norske forhold, har vi stor tro på at mange nordmenn får den el-SUVen de har ventet på og ønsket seg, sier Subaru Norge-sjef Torbjørn Lie i en melding.

Her er Solterra og noen av de mest aktuelle konkurrentene:

Subaru Solterra AWD Nordic Toyota BZ4X Active Tech AWD Tesla Model Y Long Range AWD Volkswagen ID.4 GTX Ford Mustang Mach-E LR AWD Listepris (u/frakt) 479.000 kr 482.500 kr 549.990 kr 465.300 kr 552.000 kr Ytelse 218 hk/337 Nm 218 hk/336 Nm 462 hk/527 Nm 299 hk/460 Nm 371 hk/580 Nm 0-100 km/t 6,9 sek 6,9 sek 5,1 sek 6,2 sek 5,1 sek Batterikapasitet 71,4 kWh 71,4 kWh 76,0 kWh 77,0 kWh 91 kWh Drivhjul Firehjulstrekk Firehjulstrekk Firehjulstrekk Firehjulstrekk Firehjulstrekk Rekkevidde (WLTP) 466 km 460 km 533-565 km 478 km 540 km Maksimal ladeeffekt 150 kW 150 kW 250 kW 125 kW (135 kW med ny software) 150 kW Bagasjeromsvolum 452 liter 452 liter Ikke oppgitt 543 liter 402 liter Vekt/lengde 2010 kg/4690 mm 2030 kg/4690 mm 1981 kg/4750 mm 2136 kg/4582 mm 2205 kg/4712 mm Maksimal hengervekt 750 kg 750 kg 1600 kg 1200 kg 750 kg