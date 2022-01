Lanserer smart kjøkkenkran uten håndtak

Berøringssensorer skal visst være nok.

Ikke noe håndtak her, nei!

Forbrukerelektronikkmessen CES arrangeres i Las Vegas denne uken, men på grunn av coronapandemien har en rekke produkter blitt avslørt digitalt også, ettersom mange produsenter og deltagere ikke kan delta fysisk.

Messen pleier alltid å være et spennende sted å finne både de imponerende flaggskipene fra de store teknologigigantene, som Samsung, Sony og LG, men også mye rart og spennende fra mindre aktører.

Som den nye, smarte kjøkkenkranen til Moen. Ikke bare kan den styres med stemmen, men er du av den virkelig vågale sorten kommer den også i en variant helt uten håndtak.

For å få vann ut av kranen kan du enten ta hendene, eller et annet objekt, i nærheten av tuten så den blir gjenkjent av en sensor, eller bruke støtten for stemmestyring.

For i 2022 kan vi selvfølgelig forvente at selv kjøkkenkranene våre kommuniserer med både Amazon Alexa og Google Assistant.

«Ok Google, gi meg 2 desiliter vann, 34 grader.»

Smarte funksjoner

Før du fnyser av tanken på en appstyrt kjøkkenkran, har den et par funksjoner man vanskelig kan tenke seg i en helt vanlig kjøkkenkran.

Du kan for eksempel sette en rekke forhåndsdefinerte temperaturer på kranen, via appen selvfølgelig, slik at du alltid får riktig temperatur når du putter hendene under. Du kan også be kranen om å gi deg en nøyaktig mengde vann, med en satt temperatur, noe som trolig kan være en drøm for ivrige hobbybakere. Det krever at du bruker stemmen, og sier noe sånt som «Ok Google, gi meg 2 desiliter vann, 36 grader». Ganske hendig!

Denne funksjonaliteten er imidlertid ikke ny i Moen-kraner, og smartkranen har vært ute en stund allerede. Nytt i år er derimot at selvtilliten til selskapet har vokst, og de nå mener teknologien deres fungerer godt nok til at man kan fjerne håndtaket fra kranen helt.

Det er ingen praktiske grunner til å gjøre dette – det vil nok alltid være mer praktisk å ha et håndtak for å styre vannet – men det vil nok unektelig se ganske stilrent ut å bare ha en kran ved oppvaskkummen, uten håndtak.

Kommer i april, men neppe i Norge

Moens nye smartkran skal selges for 675 dollar, cirka 6000 kroner, og kommer i salg i april. Vi har imidlertid ikke klart å finne noen norske butikker som fører det amerikanske merket, så hvis du er på jakt etter en talestyrt, håndtaksløs kjøkkenkran må du trolig regne med litt fraktkostnad også.