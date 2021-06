Nå har Apple åpnet for betalte podcaster

Startskudd for ny abonnementstjeneste.

Luminary-podcasten er blant de første til å ta i bruk de nye betalte abonnementstjenestene hos Apple - der kan du blant annet høre fra Dave Chapelle, Talib Kweli og Mos Def. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 16 Juni 2021 09:53

Helt siden podcaster dukket opp som fenomen, som nedlastbare radiosendinger til iPod-spillere for mange år siden, har de i hovedsak vært gratis.

Alt man må gjøre er å opprette et abonnement i en selvvalgt tjeneste - gjerne iTunes den gang. I starten ble sendingene automatisk nedlastet til frakoblede spillere, nå er et podcast-abonnement ofte bare en varsling om at du kan spille av en ny episode fra skyen.

Apple varslet i våres at de skulle opprette tjenesten Podcast Subscriptions, med mulighet for betalte abonnement på slike sendinger. Nå har tjenesten blitt aktiv , og det er mulig å betale for enkeltserier eller samlinger av enkeltserier.

Tjenesten lokker også med enkelte andre fordeler, så som annonsefri avspilling og tidlig tilgang.

Det er en rekke store aktører med fra start. Apple

Stjernelag til lansering

Som del av lanseringen har de med seg en rekke tungvektere så som CNN, Washington Post og Sony Music. Selvfølgelig er det stjerner med på eplelaget når noe skal lanseres - vi husker kanskje alle tilbake til da Apple lanserte mobiltelefon sammen med et U2-album «ingen» ville ha, og som det siden gikk sport blant iPhone-brukere i å kaste ut av telefonen sin.

Denne gangen må du uansett bestille og betale for moroa selv. Blant stjernene du antakeligvis kjenner til er komiker Dave Chapelle og Rami Malek fra Freddie Mercury og Mr. Robot. For hiphopfans er Taleb Kweli og Yasiin Bey (Mos Def) med på laget, for å nevne noen.

For mange serier vil det være både en gratis og en betalt utgave av opplevelsen, og podcastsiden på telefonen skal oppdateres automatisk med de betalte fordelene så fort du kjøper abonnement.

Litt sent på ballen

Lanseringen av tjenesten skulle egentlig vært overstått i mai, men har blitt utsatt til nå - etter sigende fordi Apple måtte pusse på Podcast-appen før de kunne slippe de nye funksjonene.

Dette er uansett ikke første mulighet til å betale for podcaster. Spotify har lenge forsøkt å bli en dominerende aktør på området, etter å ha betalt fantasibeløp for å få Joe Rogan bort fra Youtube og inn i egen stall i fjor, sammen med en rekke andre eksklusive podcastere.

Slik kan det se ut når en podcast er på Patreon, der ulike støttenivåer kan låse opp ulike fordeler for brukeren. Hovedsendingene er fortsatt gratis, men tidlig tilgang på sendingene er en gjenganger som fordel.

For podcaster flest har tjenester som Patreon vært en måte å hente inntekter de siste årene. Der har de operert med en slags «freemium»-modell, der selve sendingen er gratis, mens patreonsiden har gitt tilgang til ting som tidlig nedlasting av nye sendinger, utvidede versjoner av dem og spørsmål-og-svar-sesjoner med abonnenter og podcastdrivere.

Dermed kommer Apple inn i et marked der betaling gradvis har blitt etablert som konsept allerede. Men det er også en vanlig angrepsmetode for giganten, som gjerne venter til trender og teknologi har fått etablere seg før de kaster seg inn i kampen om kundene.