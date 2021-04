Happybytes lanserer nye mobilabonnementer, blir billigst i én kategori

Happybytes lanserer nye abonnementer. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 8 Apr 2021 11:37

Mobiloperatøren Happybytes utvider abonnementsporteføljen med tre nye abonnementer kalt Flex Pluss.

Disse vil komme i tre størrelser: 2 GB til 178 kr/mnd, 4 GB til 228 kr/mnd og 7 GB til 248 kr/mnd.

Billigst i én klasse

Happybytes bryter dermed med egen tradisjon og lanserer «konvensjonelle» abonnementer, i stedet for de litt utradisjonelle priskonseptene de har hatt til nå.

Fra før har de nemlig hatt en fullstendig fleksibel løsning hvor du kun betaler for den dataen du bruker i en gitt måned, i stedet for å ha en fast datakvote og eventuelt tilleggspakker, i tillegg til løsninger hvor du får henholdsvis 1 GB om dagen eller 3 GB om dagen.

– Vi vil tilby det kundene etterspør til en gunstig pris, og mange kunder har ønsket seg en løsning med fast datapakke, sier Happybytes-leder Thomas Sandaker.

Det nye 7 GB-abonnementet er sågar billigst i sin klasse, mens de to andre også plasserer seg helt oppunder toppen, selv om de ikke vinner på pris.

Se bare her:

null Happybytes Billigste konkurrent/-er Pris konkurrent 2 GB 178 kr Chilimobil 2 GB 149 kr 4 GB 228 kr Release 5 GB 219 kr 7 GB 248 kr Sky Mobil/Scoopr 7 GB 269 kr

49 kr for 1 GB ekstra

Happybytes frister imidlertid også med relativt billige datapakker, ved at 1 GB ekstra koster 49 kroner på Flex Pluss-abonnementene. Disse må du velge at skal slå inn automatisk når du når datakvota ved å aktivere «Autodata» på Min Side hos Happybytes, og du kan maks gjøre det fire ganger i løpet av en måned.

Vanlig pris hos de fleste andre operatører er gjerne 79 eller 99 kroner for en pakke på 1 GB. Chilimobil tilbyr eksempelvis 1 GB ekstra for 98 kroner, 3 GB for 179 og 5 GB for 239 kroner.

Happybytes skiller seg også fra mange av de andre operatørene ved at de ikke krever månedsavgift for verken data- eller tvilling-SIM, kun 30 kroner i etablering. Telenor krever som kjent stive 69 kroner i måneden for tvilling-SIM og 49 kroner for data-SIM.

Vi har også tidligere påpekt at Happybytes har gunstige priser i mange land utenfor EU/EØS. 10 øre per megabyte data (som tilsvarer 100 kr per GB) i land som USA, Thailand og Australia er priser ikke mange av konkurrentene matcher selv om du kjøper egne utlands-datapakker.

Telenor, som ofte er blant de mest gunstige i utlandet, krever eksempelvis 39 kroner per dag for 100 megabyte i disse landene, men du kan også kjøpe en datapakke på 3 GB til 299 kroner.