Tesla setter ned prisene på Model 3 - øker rekkevidden

Nå også med varmepumpe og motorisert bakluke.

Tesla Model 3 får varmepumpe og nye hjul, blant annet. Det øker rekkevidden. Prisen settes også ned. Hanne Hattrem, VG

Stein Jarle Olsen 16 Okt 2020 10:10

Tesla setter ned prisene på alle Model 3-variantene, melder selskapet fredag.

Priskuttene er på mellom 30.000 og 40.000 kroner, og fordeler seg som følger:

Standard Range Plus: 399.900 kroner (ned fra 430.900)

Long Range: 449.900 kroner (ned fra 484.900)

Performance: 499.900 kroner (ned fra 539.900)

I tillegg kommer Teslas «dokumentavgift» på 11.842 kroner.

Tesla reverserer dermed mye av prisøkningene de gjorde i vår , i en tid hvor de aller fleste importørene valgte å øke sine priser på grunn av valutasituasjonen. Long Range- og Performance-modellene returnerer til sine tidligere priser, mens Standard Range Plus fortsatt vil være 15.000 kroner dyrere enn hva den kostet før prisøkningen.

Priskuttet gjør nok at også importør Møller må sette seg ned og regne på prisene på Volkswagen ID.3 på nytt. En Model 3 Long Range har nå betydelig bedre rekkevidde enn ID.3 1st Max (420 kilometer), som den nå matcher i pris, og kan dessuten skilte med kraftigere motor, firehjulstrekk og mulighet for hengerfeste på 1.000 kg. Model 3 er også en større bil.

Long Range-modellen legger seg også under Polestar 2 (469.000) i pris, også her med betydelig mer rekkevidde. En aktuell konkurrent er også Fords Mustang Mach-e, som starter på 422.000 kroner med 440 kilometer rekkevidde.

Ny varmepumpe og motorisert bakluke

Teslas kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland bekrefter dessuten overfor Tek.no at firehjulsdrevne varianter av Model 3 (altså Long Range og Performance) nå vil komme med varmepumpe som standard, noe den ikke har hatt mulighet for tidligere. Det skal være den samme varmepumpen som Model Y er utstyrt med.

I tillegg blir motorisert bakluke standard på tvers av modellene, og Tesla gjør i tillegg noen mindre endringer både innvendig, i drivlinjen og programvare. Model 3 får også nye hjul.

Endringene gjør at den estimerte WLTP-rekkevidden øker.

Standard Range Plus: Fra 409 til 430 km (drøye fem prosent)

Long Range: Fra 560 til 580 km (3,6 prosent)

Performance: Fra 530 til 567 km (sju prosent)

Også akselerasjonen er hakket forbedret. Long Range gjør nå 0–100 på 4,4 sekunder, ned fra 4,6, Performance på 3,3 sekunder, ned fra 3,4 sekunder. Tesla frister dessuten med 0,25 % kampanjerente på billån hos DNB i en begrenset periode, som jo nærmest er å betale deg for å låne penger om vi tar høyde for inflasjon.

Alle Model 3 får fremover såkalt «power trunk», altså motorisert bakluke. Hanne Hattrem, VG

– Leveringsdyktige nå

Etter det vi skjønner er det delvis valutasituasjonen som har endret seg noe. Delvis er det også leveringssituasjonen som er annerledes nå.

– Vi har vært åpne om at vi har hatt utfordringer med å skaffe nok biler til Norge på grunn av nedstengningen av fabrikken tidligere i år, og ønsket ikke å gjøre endringer før vi var sikre på at vi var leveringsdyktige overfor nye kunder. Det er vi nå, og estimert levering på nye Model 3-bestillinger er november/desember, sier Roland til Tek.no.

Det gjelder riktignok kun for Long Range og Performance. For den rimeligste modellen er estimert leveringstid i Teslas konfigurator nå februar.

Dette er heller ikke det første priskuttet hos Tesla denne uken. Torsdag kuttet de prisen på Model S Long Range fra 749.990 til 721.990 kroner, som betyr at Model S er blitt nesten 90.000 kroner billigere siden Tesla først satte opp prisene i april.