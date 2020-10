Google Play Pass er lansert i Norge

Tar opp kampen med Apple Arcade.

Google

Torstein Norum Bugge 7 Okt 2020 12:17

Apple Arcade ble lansert med pomp og prakt i Norge 19. september i fjor, og var Apples abonnementsbaserte spilltjeneste. Ikke en direkte konkurrent mot tjenester som GeForce Now og Google Stadia, ettersom det kun var enklere spill du kunne spille her. Nå har Google omsider lansert sitt svar, i form av Google Play Pass .

Tjenesten kan nå abonneres på her på berget, til den nette pris av 59 kroner i måneden. Dette er det samme som Apples tjeneste koster, men Google lar deg også dele abonnementet med opptil fem familiemedlemmer.

Du må også ha en Android-enhet (Android 4.4 eller nyere), enten i mobil- eller nettbrettform, og kontoen må være egenstyrt. Altså kan du ikke bruke Google Play Pass på en skole- eller jobbadministrert enhet.

Alt fra spill til podcaster

Play Pass fungerer på nettbrett-enheter også. Google

I abonnementet følger en hel haug av spill fra Google Play Store, som nå kan spilles uten ekstra kostnad kun for de 59 kronene i måneden. Mange av spillene var allerede gratis i appbutikken til Google, så selv om biblioteket nok ser velfylt ut trenger du strengt tatt ikke abonnementet for å spille en del av dem.

Du vil imidlertid slippe all reklame eller kjøp-i-app-funksjonalitet som ellers ville vært å finne i disse gratisspillene.

I abonnementet følger det imidlertid også med andre ting, som podcaster og produktivitetsapper. Du kan utforske hele biblioteket via Google Play-butikken, ved å trykke på meny-ikonet og deretter velge «Play Pass».

Play Pass skal være tilgjengelig i Norge nå, så hvis du ikke finner valget anbefaler vi å enten restarte Play-butikken eller sjekke at du har alle oppdateringer som er tilgjengelige for enheten din. Det hender også at slike oppdateringer lar vente litt på seg, så det kan også være at akkurat din enhet må vente et par dager til på å få oppdateringen.