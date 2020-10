Zeiss lanserer Android-kamera til 56.000 kroner

Zeiss

Ole Henrik Johansen 5 Okt 2020 15:00

To år etter at først ble vist frem, kan du nå forhåndsbestille Zeiss sitt ZX1-kamera – som er ganske så unik på flere måter, melder The Verge .

Med en prislapp på 6000 dollar, eller rett under 56.000 norske kroner, frir dette til de aller mest ihuga fotografene. Og i denne prisklassen er det kamp om beinet.

Enkel på utsiden, kraftig på innsiden

Zeiss ZX1 skiller seg ut på flere måter, i hvert fall på utsiden. På spesifikasjonssiden er dette et fullformatkamera med en sensor på 37 megapiksler, og et medfølgende 35 millimeters fastobjektiv. Den har en blenderåpning på opp mot f/2, og en elektronisk søker er på plass.

Utover dette er det sparsommelig med knapper på kameraet. Du har naturlig nok knappen som lar deg ta blinkskuddene, men utover dette er det kun justering av lukkertid og ISO.

Zeiss

Android og Adobe

Utenom få knapper, har du en 4,3 tommer stor skjerm på baksiden. Selve kameraet har en programvare som er basert på Android.

En annen ting den huser er en innebygget versjon av Adobe Lightroom. Så du kan altså tilsynelatende redigere mye av bildet rett på selve kameraet.

I tillegg har kameraet Wi-Fi og USB-C-port. Samt at du også har 512 GB med intern lagringsplass, som gjør at du kan ta mange bilder før det trengs å tømmes.

Leica Q2 er en av flere konkurrenter. Leica

Flere konkurrenter

Zeiss sitt nye kamera kan vel kalles for et kompakt proff-kamera. Et av kameraene som kan minne litt om en tilsvarende løsning er Sony sitt RX1R II-kamera fra 2015.

Tenker vi andre alternativer, som også er kompakte og stilrene, er Leica et annet alternativ.

De er også kjente for å lage meget gode, og ikke minst dyre, kameraer av det kompakte slaget. Og som ikke minst har et særpreget og tidløst utseende. Samtidig er prisene alt annet enn lave. Eksempelvis koster Leica Q2 rundt 58.000 kroner.

(Kilde: The Verge )