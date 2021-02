The Legend of Zelda: Skyward Sword HD slippes i sommer

Kommer til Nintendo Switch i forbedret versjon.

Nintendo / YouTube

Vegar Jansen 18 Feb 2021 15:54

Spillselskapet Nintendo har nylig kjørt en videopresentasjon kalt Nintendo Direct , fylt opp med omtrent femti minutter med presentasjoner og nyheter rundt kommende titler.

Av de mange, mange nyhetene må vi få trekke fram at The Legend of Zelda: Skyward Sword omsider finner veien til Nintendo Switch – og da selvfølgelig i en utgave med bedre oppløsning enn på den gamle Wii-konsollen.

Ved siden å ha pusset litt på det visuelle, har Nintendo forsøkt å gjenskape styringen i kamper ved å bruke to Joy-Con-kontrollere – en for å hugge med sverdet og en til å kontrollere bruken av skjold.

Kontrollerne brukes også sammen for eksempel å skyte med pil og bue, og ettersom Nintendo Switch har mer prosesseringskraft enn Wii, lover spillprodusenten at kontrollen både skal føles jevnere og mer intuitiv enn den gjorde på sistnevnte.

Samtidig skal spillet også kunne styres med kun knapper, om det er mer ønskelig å spille i håndholdt modus.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD skal etter planen slippes 16. juli i år. Ifølge Wikipedia debuterte originalen i november 2011, så spillet har faktisk rukket å bli nesten ti år gammelt – som vil si at det både vil kunne tekkes en ny generasjon og begeistre gamle kjente.

Spillet fikk i sin tid strålende kritikker, med 93 prosent skår på Metacritic.

Nintendo / YouTube

For de mest ihuga Zelda-fans kan vi også opplyse om at Nintendo har planer om å slippe spesialdesignede Joy-Con-kontrollere i forbindelse med lanseringen av spillet den nå til sommeren.

Nintendos presentasjon sa dessverre ingenting om Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, som også mange venter på.