Ett grafikkort kan tjene over 100 kroner dagen

«Mining» er mer lønnsomt enn noensinne. Det gir mynt i kassa for noen, men store problemer for mange.

Et RTX 3090 fra Nvidia printer kanskje ikke pengene helt slik, men kan «mine» frem verdier for over 100 kroner dagen akkurat nå. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud 12 Feb 2021 17:09

Grafikkort er noe de aller fleste forbinder med dataspill. Høsten og vinteren 2017 ble de imidlertid brått et populært hjelpemiddel for såkalte «minere», som for alvor oppdaget hvor effektive grafikkortene var til å grave frem kryptovaluta , som de kunne tjene penger på takket være at kursen på disse valutaene gikk til himmels.

Da kryptomarkedet kollapset bare noen måneder senere brant mange inne med nyinnkjøpte grafikkort og «miningrigger» som de kanskje hadde betalt overpris for og nå tilnærmet verdiløse kryptoformuer.

Denne vinteren skyller imidlertid en ny bølge med mining innover oss, og nå virker den større og kraftigere enn tidigere. Det er ikke tilfeldig, for med dagens rekordhøye kryptokurser, der en bitcoin er verdt over 400.000 kroner, har fortjenesten for minerne skutt i været.

Dette er «Mining» Alle som har en PC med et eller flere kraftige grafikkort kan «grave» etter kryptovaluta, som for eksempel Bitcoin eller Ethereum. Når du «miner» bidrar du til å hente inn nye verdier til valutaen, og sørge for stabil inflasjon ved å løse stadig mer avanserte matematiske oppgaver. Du verifiserer også at andres transaksjoner (pengeoverføringer) med kryptovalutaen er ekte, og dette belønnes du for. Alt du trenger er et lite miner-program installert på PC-en din og en såkalt «wallet», eller lommebok, du kan få utbetalt til. Merk at dette trekker veldig mye strøm, siden grafikkortet kjører på maksimal kapasitet omtrent hele tiden. Med dagens strømpriser er det ikke nødvendigvis et lønnsomt prosjekt for mange.

Det samme har etterspørselen etter nytt miningutstyr som grafikkort. Og det skaper store problemer for alle som ønsker å kjøpe dem for å spille på. Grafikkort er nemlig allerede en svært vanskelig vare å få tak i grunnet komponentmangel, høye priser og manglende fraktkapasitet fra fabrikkene i Asia, samt en helt ekstremt etterspørsel som følge av at så mange sitter hjemme og kjeder seg mens pandemien herjer utenfor døren.

Som vi skal se i denne saken er det store penger å tjene for minere, nettbutikkene selger ut alt de mottar av grafikkort, mens situasjonen ikke ser særlig lys ut for alle som vil oppgradere grafikkortet for å få bedre grafikk i spill før høsten.

Kan tjene over 100 kroner dagen på ett grafikkort

Ifølge inntjeningskalkulatoren til NiceHash , en tjeneste som lar brukerne sine leie ut utregningskraften til egen datamaskin og få betalt for denne i Bitcoin, kan minere tjene store penger for tiden.

Uttrykket «å trykke penger», kommer til tankene når vi ser på hva de nylanserte kortene fra AMD og Nvidia genererer på henholdsvis et døgn og en måned:

Grafikkort Fortjeneste per døgn Estimert månedlig fortjeneste Nvidia RTX 3090 118 kroner 3615 kroner Nvidia RTX 3080 96 kroner 2954 kroner Nvidia RTX 3070 60 kroner 1826 kroner Nvidia RTX 3060 Ti 60 kroner 1822 kroner AMD RX 6900 XT 64 kroner 1929 kroner AMD RX 6800 XT 64 kroner 1929 kroner AMD RX 6800 63 kroner 1911 kroner

Med dagens inntjening kan personer med et enkelt RTX 3090, et kort som for øvrig koster nesten 20 000 kroner i innkjøp, i teorien tjene det inn på under et halvt år om det får gå døgnet rundt.

Et RTX 3060 Ti kan på sin side tjenes inn på omtrent 3 måneder. Om du får tak i ett, selvsagt.

Verdiene i tabellen gjelder for øvrig per grafikkort. Flere som miner kan kjøpe store kabinetter som de eksempelvis fyller med fem og fem grafikkort som de setter til mining-oppgaver. Da kan fortjenesten utgjøre en grei ekstrainntekt med dagens kurser.

Med tidens gode fortjeneste kan derfor mange la seg friste til å sette grafikkortet til å mine når det ikke bruker til å spille. (Det kan nemlig ikke gjøre begge deler på en gang!) Også om du ikke har fått kloa i ett av de nyere kortene fra AMD eller Nvidia.

Ifølge NiceHash kan et RTX 2080 Super grave frem verdier for omtrent 40 kroner per døgn, mens mellomklassekort som AMD RX 5700 eller RX 5700, som mange kan tenkes å eie fra forrige generasjon, genererer omtrent 50 kroner døgnet.

Ifølge NiceHash sin kalkulator kan et RTX 3090 tjene over 100 kroner per døgn. Skjermdump, NiceHash

Mining gir varme, støy og ansvar

Før du setter i gang med mining bør du huske på at all fortjeneste fra dette på eget ansvar må rapporteres inn til skatteetaten og betales inntektsskatt av. Det samme gjelder skatt på eventuell fortjeneste som følge av kursoppgang mellom tiden du minet og velger å realisere pengene i norske kroner.

Du må også tenke på at det med mining følger høyere strømregninger, samt utfordringer med støy og varmeutvikling fra maskinen din. Enkelte butikker kan også stille seg ganske lunkne til å erstatte eller reparere kort det er minet med på ved reklamasjon, i alle fall om de kan bevise at dette er årsaken til feilen.

Multicom: – Ingen bedring før tredje kvartal

Tron Atle Løvig, daglig leder i Multicom. Kristoffer Møllervik, Tek.no

Vi tok en prat med nettbutikkene Multicom, Komplett og Iwill, som alle selger grafikkort eller miningutstyr, for å få en statusoppdatering. Det ser ikke spesielt lyst ut for PC-spillere, og lite tyder på at prisene på komponenter skal ned med det første.

– Vi får meget små leveranser av grafikkort. Vi tror ikke det bedrer seg før i tredje kvartal, skriver Multicoms Tron Løvig til oss. Tredje kvartal begynner som kjent i juli og strekker seg til og med september.

Løvig melder videre om stor etterspørsel:

– «Alt» selges. Mulig RTX 3070 er en favoritt.

Hos Multicom fordeler de grafikkort slik at de første som bestiller også får kortene først. Men, som Løvig påpeker har de valgt å fjerne muligheten for å bestille de fleste av kortene og erstattet det med et varslingssystem når de kommer på lager. Når e-postene om nye kort sendes ut er det alltid førstemann til mølla-prinsippet som gjelder.

Når det kommer til mining spesielt viser Løvig til at Multicom faktisk har fått flere ordrer på gamle grafikkort. Da som kan fungere for mining:

– Men nå har vi stoppet å ta imot ordre på de fleste modeller, da det ikke er realistisk å få de levert på lang tid, avslutter han.

Komplett: – Kunder vil kjøpe flere enn ett kort

Kristin Hovland, kommunikasjonsjef i Komplett. Komplett.

Kristin Hovland i Komplett bekrefter at de også sliter med tilgang på grafikkort. Og de har dessuten sett tendenser til at kundene deres ikke nødvendigvis planlegger å spille på de nyinnkjøpte komponentene.

– Vi har sett en økning i antall kunder som ønsker å kjøpe mer enn ett skjermkort. Vi har også sett en økning i etterspørselen etter gamle «mining-slagere» som RX 580 som kom i 2017, skriver Hovland til oss.

RX 580 er neppe et kort noen kjøper for å spille på i 2021, ettersom AMD allerede for halvannet år siden erstattet kortet med det langt kraftigere og mer effektive RX 5700.

For å forsøke å hindre minere i å stikke av med for mange av grafikkortene har Komplett satt en begrensning på maks ett kort per kunde på nesten hele grafikkortsortimentet sitt. Dette betyr likevel ikke at det er særlig enkelt å plukke opp et kort fra nettbutikken:

– Som alle aktører i vår bransje sliter også Komplett med å få tilgang til nok skjermkort og vi ser dessverre ikke noe sterkt lys i enden av tunnelen. Det er størst etterspørsel etter RTX 3080, men produsenten er ikke i nærheten av å levere det antallet som Kompletts kunder vil ha. Tilgangen på skjermkort kommer også i rykk og napp, noe vi opplever som svært frustrerende, skriver Hovland.

Iwill: – Tror mining er kommet for å bli

Mens Multicom og Komplett er blant butikkene som først og fremst selger grafikkort og komponenter for å bygge spill-PC-er, driver den norske nettbutikken Iwill med salg av mer «mining»-fokusert maskinvare. Som spesielle hovedkort man kan koble svært mange grafikkort til, kabinetter som sikrer god luftflyt til flere kort av gangen og egne strømforsyninger som gjør det lettere å drifte store miningrigger og kommer med akkurat de portene og kablene «storminere» trenger.

Carl-Martin Vendelboe i Iwill melder at også de har merket mininginteressen blant folk og mener det er naturlig å skylde på de høyere bitcoinkursene. Men, som han forklarer:

– I forhold til relativt mange andre tilbydere har vi lagerført miningprodukter konstant fra 2016/17 og frem til nå uten å hoppe på en trend for så å brått slutte, men har hatt et langsiktig perspektiv med jevnt salg. Så for oss har det ikke

vært det store hoppet jeg tror kanskje mange andre har hatt i den senere tiden.

Vendelboe viser også til at de har hatt faste kunder som har kjøpt spesielle miningkomponenter som hovedkort, riserkort, strømforsyninger og hele rigger regelmessig over de siste årene.

Iwill selger ikke grafikkort og merker lite til at de er vanskelige å få tak i. At markedet er litt spesielt for tiden merker de mest av andre årsaker enn at bitcoinkursen slår rekord etter rekord:

– Covid-19 skaper de største problemene for oss. Da med tanke på logistikk. Færre fly og mindre kapasitet på luftsendinger gjør at prisene på frakt stiger, og forsendelsestiden øker betraktelig. I tillegg er det kinesisk nyttår, som sammen med nevnte faktorer kan lage noen utfordringer.

Noen av de mer spesialiserte miningdelene Iwill selger. Skjermdump, Iwill

Utelukker ikke at folk kjøper grafikkort for 80 000 kroner

Vendelboe vil ikke spekulere i hvor mye penger Iwills kunder bruker på de ferdige miningriggene sine, spesielt ettersom de ikke selv selger hovedingrediensen, som er grafikkortene. Men, Vendelboe gjetter at det går mye penger for enkelte:

– Kjøper man hovedkort, strømforsyning og «rig» fra oss, kommer det med en startkostnad på rundt 6000 kroner, og da har man ikke lagt inn grafikkort enda.

Og han utelukker ikke at det raskt kan være personer som bruker mellom 40- og 80.000 kroner bare på grafikkortene.

– Da bør man ha et langsiktig perspektiv på miningen og ha beregnet inn faktorer som anskaffelseskostnad, påpeker han.

Vendelboe mener noe av det som vil påvirke miningmarkedet fremover er kompleksiteten av miningen (som blir mer komplisert jo flere som begynner å mine, red.anm.), hvor mye man klarer å få ut av de ulike grafikkortene satt opp mot anskaffelseskostnaden og faktorer som strømprisen.

– Jeg er dessverre ikke utstyrt med evner til å se fremtiden, men jeg tror mining er kommet for å bli. Det som avgjør graden av suksess til den enkelte er finansieringen og hvilket tidsperspektiv man setter seg. Som man så forrige gang det var en stor stigning i Bitcoinkursen før det kollapset. Det ga en påfølgende flom av utstyr på bruktmarkedet og tilbydere som dumpet utstyr da de ikke så noen umiddelbar fremtid i dette segmentet, avslutter Vendelboe.