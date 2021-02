Hackere brøt seg inn hos CD Projekt Red: Truer med å lekke ny Witcher-versjon

Hackerne som tok seg inn i CD Projekt Reds nettverk skal ha stukket av med en så langt uutgitt variant av Witcher 3, i tillegg til selskapets personalfiler og en mengde annen informasjon. De truer med å legge alt på nett om de ikke kommer til enighet med spillstudioet.

Finn Jarle Kvalheim 9 Feb 2021 13:22

Utviklerne bak Cyberpunk 2077 og Witcher-serien, CD Projekt Red, har blitt utsatt for et hackerangrep. Og hackerne truer med å slippe en uferdig utgave av en kommende utgave av Witcher 3-spillet om ikke spillstudioet punger ut.

Det er nettstedet Altchar som melder om angrepet, og CD Projekt Red har selv sluppet en uttalelse i kjølvannet av det, der de forklarer at de ikke kommer til å gi etter for kravene.

Hackerne: – Ryktet deres vil gå i dass

Spillstudioet har også lagt ut selve brevet hackerne la igjen, der hackerne skriver at de har kildekoden til Cyberpunk 2077, Gwent, den eksisterende utgaven av Witcher 3 og en uutgitt versjon av samme spill.

På toppen av det hele skal de ha stukket av med en mengde av selskapets interne filer, så som juridiske dokumenter og informasjon fra personalavdelingen. For godt mål har de kryptert serverne til utviklerstudioet etterpå, men medgir i brevet de la igjen at det antakeligvis er lett å komme rundt ved å gjenopprette sikkerhetskopier.

– Om vi ikke kan komme til en enighet, vil kildekoden bli solgt eller lekket på nett, og dokumentene vil bli sendt til våre kontakter i spilljournalistikken. Ryktet deres vil gå i dass («down the shitter», red. anm.), og flere vil se hvor elendig selskapet deres virker. Investorer vil miste troen på selskapet deres og aksjene vil synke enda lavere. Dere har 48 timer på å kontakte oss, heter det i den lite subtile avslutningen på tekstfilen som ble lagt igjen.

Akkurat hvor mange timer som har gått siden «lappen» ble lagt igjen vet vi ikke, men CD Projekt Red delte den på Twitter for få timer siden, og sier de oppdaget angrepet i går, altså mandag.

Gjenoppretter sikkerhetskopier

Spillstudioet selv bekrefter at de har backuper, og er i gang med å gjenopprette informasjon derfra - samtidig som nettet skal være sikret igjen.

De skriver også at de jobber med å ta kontakt med sine samarbeidspartnere som kan bli påvirket dersom filene skulle lekke på nett, slik at konsekvensene av det kan minimeres. De forteller dessuten at det foreløpig ikke ser ut til at brukere av noen av selskapets tjenester er rammet.

Hvem som står bak har de foreløpig ikke oversikt over, men de jobber med å etterforske hendelsen sammen med myndigheter og spesialister, heter det i slutten av uttalelsen.

Det har vært mye ståhei rundt kvaliteten på Cyberpunk 2077 fra CD Projekt Red.

Kvalitetsbråk rundt Cyberpunk 2077

Det er ikke Witcher-serien som har stått i fokus for CD Projekt Red i det siste, men snarere Cyberpunk 2077. Spillet ble sluppet til fantastiske anmeldelser på seinhøsten i fjor, men det gikk ikke lange tiden etter at det kom på markedet før overskriftene om feil og dårlig visuell kvalitet på spillet dukket opp.

Det viste seg at selskapet hadde gitt den mest polerte utgaven, den laget for PC-er, til anmelderne, mens ingen av terningkastene hadde «trillet» for versjonen som ble gitt for den utgående konsollgenerasjonen, der spillet så langt dårligere ut.

Etter mye ståhei har spillstudioet sluppet oppdateringer for å bedre kvaliteten på PS4 og Xbox One. Ifølge Screenrant er spillet fortsatt ikke tilbake i PlayStation-butikken. De skriver forøvrig at oppdateringene har bedret kvaliteten en del, men at mye gjenstår .

NorSIS advarte om hackerangrep i fjor

Løsepengevirus og hackerangrep har blitt «den nye normalen» på internett. Det siste året har store selskaper , sykehus og offentlige organer verden rundt blitt utsatt for både krypterte servere og data på avveie.

Sist ut i sagaen om under middels datasikkerhet er kommunen Østre Toten, der de ansatte nå må forsøke å huske hva de hadde på PC-ene sine , etter at alt måtte startes med blanke ark. PC-ene måtte formateres, og sikkerhetskopiene ble slettet i angrepet. Ingen vet om data er mistet i prosessen, men faren for det skal være stor.

8. januar i fjor publiserte Norsk senter for informasjonssikring, NorSIS, et brev der de satte fokus nettopp på datasikkerhet i kommunene. Peggy Sandbekken henviste til at hver tiende kommune hadde opplevd dataangrep gjennom 2019, og innledet skriveriene med følgende:

– 2020 bør bli året der vi innser hvor ødeleggende et dataangrep kan være og hvor viktig det er at kommuner, men også små og mellomstore bedrifter, tar grep og sikrer seg.