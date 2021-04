Horizon Zero Dawn for PlayStation er nå gratis

Både på Playstation 4 og 5.

Sony Interactive Entertainment

Vegar Jansen 20 Apr 2021 15:52

Konsolleiere er nok ikke like velsignede med gratis spilltitler som PC-gamere , så det er selvsagt verdt å nevne det når du har muligheten til å plukke opp en skikkelig godsak å legge til spillbiblioteket.

Denne gangen er det eiere av PlayStation 4 og PlayStation 5 som kan glede seg over at «Complete Edition» av Horizon Zero Dawn fra 2017 er fritt og gratis å plukke opp på den digitale PlayStation-butikken.

Gratistilbudet er tilgjengelig fram til 14. mai.

Spillet har tidligere vært eksklusivt for PlayStation-plattformen, men ble også sluppet for PC i fjor. Horizon Zero Dawn følger historien til protagonisten Aloy i en fremtidsverden fylt av mystiske robotskapninger.

Spillet har en Metacritic-skår på 89 av 100, noe som sikrer den en plass blant topp 50 Playstation 4-utgivelser noen sinne, en liste som for øvrig toppes av Grand Theft Auto V og Red Dead Redemption 2, begge på 97 poeng.

Full pakke

Det skal også nevnes at Complete Edition av dette spillet byr på ekstra antrekk til Aloy, samt utvidelsespakka The Frozen Wilds.

I tillegg til en ny historie, kommer The Frozen Wilds også med oppdatert grafikk for PS4 Pro. Med kompatibel skjerm snakker vi til dynamisk 4K og HDR.

Vi får også nevne at oppfølgeren Horizon Forbidden West kommer senere i år, så håpet er vel at et gratis Horizon Zero Dawn vil gi mersmak. Slippdato for den nye Horizon-tittelen er dog ikke kjent.