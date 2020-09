Google ruller ut Covid-kart i Maps

Slik ser kartet ut. Google/montasje

Torstein Norum Bugge 24 Sept 2020 16:30

Det er mange utfordrende sider ved den pågående koronapandemien, men en av de mest forvirrende er uten tvil de stadig skiftende smittetallene og områdene disse gjelder innenfor. Bor jeg i et rødt område nå? Eller er det gult? Heldigvis melder Google nå om at de vil implementere et eget koronakart i Google Maps der du til enhver tid tid vil kunne se alle de myndighetsinndelte områdene med koronasmitte.

Funksjonen rulles ut til Android og iOS denne uken, og vil kunne aktiveres ved å trykke på «Layer»-knappen øverst i høyre hjørne. Dette er samme sted der du også kan aktivere for eksempel terrengkart, kollektivkart og trafikkart.

Oppdateringen skal komme utover uken, og vi har foreløpig ikke fått den på noen telefon vi hadde for hende, men når du eventuelt får den og aktiverer du kartet slik:

Slik aktiveres kartet Google/montasje

Deles inn i seks kategorier

I Maps vil nivåene på covid-smitte deles inn i seks kategorier, fra grå til mørkerød. De ulike kategoriene er som følger:

Grå: Mindre enn ett tilfelle

Gul: 1–10 tilfeller

Oransje: 10–20 tilfeller

Mørkeoransje: 20–30 tilfeller

Rød: 30–40 tilfeller

Mørkerød: Mer enn 40 tilfeller

Det vil også være grafikk i form av piler og tekst som viser om et område er i vekst i smitte eller i nedgang, og du vil kunne se informasjon på både landsbasis og på detaljnivå.

Informasjone hentes fra «...en rekke ulike, troverdige kilder», som blant annet inkluderer New York Times, Johns Hopkins-senteret og Wikipedia, som i sin tur henter informasjonen fra myndigheter, sykehus og WHO. Informasjonen som vises er for øvrig gjennomsnittet av de siste syv dagene, og viser tilfeller per 100.000 innbyggere i de ulike områdene.

Det er imidlertid verdt å merke seg at FHI (Folkehelseinstituttet) her på berget ikke benytter samme utregningsmetode, og blant annet ser på tall fra de siste 14 dagene, ikke bare de siste syv. FHI merker også land og områder ulikt fra Google, og opererer med to kriterier for å grønnmerke land i Schengen og EØS:

Færre enn 20 bekreftede smittede per 100 000 innebygger siste to uker (14-dagers insidens), og

Færre enn 5prosent positive prøver i snitt per uke siste to uker

Dermed vil ikke de offisielle tallene eller områdefargene du ser fra FHI alltid samsvare med det du etterhvert vil se i Google Maps når oppdateringen ruller ut fullt her til lands.