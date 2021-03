Google saksøkes for «inkognitomodus»

Brukere klager over at det ikke er så hemmelig som de trodde.

Niklas Plikk 15 Mar 2021 16:45

Alle moderne nettlesere har en form for «hemmelig» modus, hvor du kan surfe rundt uten at besøksloggen eller andre personlig data lagres.

Googles variant heter inkognitomodus, og har vært tilgjengelig i Chrome-nettleseren i årevis. Nå blir Google møtt et et gruppesøksmål, hvor klagerne i saken mener at Google ikke har vært tydelige nok på at de fortsatt samler inn data, selv når brukerne har aktivert inkognitomodusen.

Saken har røtter tilbake til sommeren 2020 , og Google har forsøkt å forkaste saken i det amerikanske rettssystemet, men det ble avslått i forrige uke.

I en uttalelse til Engadget skriver en Google-talsperson at de er sterkt uenige i klagene, og mener at de er tydelige på at man fortsatt kan spores når man har aktivert et inkognitovindu.

Slik varsler Google brukerne

Du kan åpne opp et privat vindu i nettleseren din ved å trykke ctrl-shift-N, eller CMD-shift-N på Mac, eller ved å gå i menyen og trykke «Åpne inkognitovindu» i Chrome. Der skriver Google følgende:

«Nå kan du surfe privat. Andre som bruker denne enheten, ser ikke aktiviteten din, men nedlastinger og bokmerker blir lagret.»

Videre påpeker nettleseren hva som ikke lagres, og deretter hva slags begrensninger modusen har:

«Chrome lagrer ikke

nettleserloggen din

informasjonskapsler og nettstedsdata

informasjon du skriver inn i skjemaer

Aktiviteten din kan fortsatt være synlig for

nettsteder du besøker

arbeidsgiveren eller skolen din

Internett-leverandøren din»

I søksmålet står det følgende:

«Google sporer og samler inn forbrukernes nettlesingshistorikk og andre data om nettaktivitet, uansett hva som beskytter forbrukerne for å beskytte deres personvern. Ved å spore brukernes informasjon når de er i Inkognito, har Google med vilje bedratt kunder til å tro at de har kontroll over informasjonen de deler med selskapet.»

Hva slags konsekvenser vil søksmålet få?

Det er fortsatt uavklart om søksmålet vil lede til noen endringer, eller om Google blir dømt i siste instans. Engadget skriver at gruppesøksmål som dette, hvor klagerne i teorien er alle, eller mange, av brukerne Chrome, er skadeutbetalingen ofte bare en liten smule av den faktiske summen de blir saksøkt for. I dette tilfellet har saksøkerne bedt om fem milliarder dollar, eller minst 5000 dollar til hver bruker. At dette faktisk skjer er høyst urealistisk, ifølge nettstedet.

Dermed er det neppe snakk om noen store summer Google vil måtte utbetale, og muligens blir de bare nødt til å endre ordlyden i advarselen på Inkognitovinduet. Eller kanskje tydeliggjøre hva slags data de samler inn, og når de gjør det.

Slik blir du anonym på nettet

Hvis du faktisk vil være helt anonym på nettet, er du nødt til å bruke en VPN-tjeneste. Det begynner å bli en stund siden vi testet dette skikkelig, men da vi hadde en stor gjennomgang i 2017 var det NordVPN som gikk av med seieren.

