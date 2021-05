Elbilforeningen: – Trekk ut kabelen når det tordner

Sjeldne, men dyre skader, ifølge If.

Det tordner ute, lysene blinker og den nye elbilen din står og lader. Hva gjør du?

Nå som en stadig større del av bilparken i Norge er elektrisk er det mange spørsmål som melder seg, som ikke var like påtrengende for bilene som gikk på hvalsaft fra havets bunn. Vi spurte en rekke ulike aktører om hva man skal gjøre når elbilen står til lading og det tordner.

Dette er den femte artikkelen i en serie små guider der vi tar for oss spørsmål som går igjen fra ferske elbilister i bilgrupper på Facebook og andre nettforum.

Elbilforeningen: - Lurt å trekke ut kabelen

– Det er lurt å trekke ut ladekabelen av elbilen når det lyner og tordner. Det er enorme krefter i sving, og det kan gi overspenning i elanlegget i boligen. Det er krav om overspenningsvern når du skal sette opp ladeboks, men dette er et ganske nytt krav og er uansett ingen garanti. Det er derfor lurt å være føre var og unngå lading, forklarer Erik Lorentzen som er leder for fag og rådgiving hos Norsk elbilforening.

– Opplever dere ofte at det skjer?

– Nei, det skjer ikke ofte, men det oppstår noen ganger skader.

– Hjelper det å avbryte ladingen med app?

– Vårt råd er å fysisk koble elbilen fra ladeboksen.

Selv om lading under tordenvær frarådes er imidlertid Lorentzen tydelig på at det går helt fint å kjøre en elbil mens det tordner.

If: Sjeldne, men dyre skader

Sigmund Clementz er kommunikasjonssjef hos If. Han sier de har få lynskader i elbil, men at de kan bli veldig dyre. KILIAN MUNCH

Hos forsikringsselskapene er de enige med elbilforeningen:

– Jeg pleier å si om lynskader generelt; det gamle trikset med å trekke ut støpselet av stikkontakten funker like godt nå som i 1960. Så hvis man vil være helt på den sikre side, så kan man unngå å lade når det lyner og tordner. Men hvis man har sikkerhetsanordningene på plass, så skal det være mulig å lade da også, forklarer kommunikasjonssjef Sigmund Clementz hos If.

Han anslår at de har mellom ti og tjue lynskader på elbiler i løpet av et år.

– Det er forsvinnende lite i forhold til bilskader forøvrig, men kostnaden kan bli høy forklarer Clementz, og viser til elektronikken i moderne biler, der han og forklarer at elektroniske styreenheter i bilene kan koste opp mot 30.000 kroner.

Selv om skadene blir dyre understreker Clementz at de dekkes av en vanlig kaskoforsikring, som elbileiere typisk har på bilene sine.

Gjensidige: - Trekk ut kontakten

Christian H. Haraldsen er kommunikasjonssjef hos konkurrenten Gjensidige, og sier at de ikke har statistikk på lynskader på ladende elbil, og at det ikke kan være snakk om mange saker de har hatt på det. Samtidig:

– Vårt råd er at man trekker ut kontakten ved tordenvær, på samme måte som med andre elektriske installasjoner. Det er en kjent sak at elektriske apparater og elektronikk er sårbare for lynnedslag, så det skader ikke å være på den sikre siden, sier Haraldsen.

Fra Gjensidige presiserer de også at forsikringen vil dekke en skade, og at det hos dem regnes som en brannskade der man må ut med egenandel, men slipper bonustap.

Hyundai: Ombordladeren kan ryke

Ingen av de to forsikringsselskapene kunne være veldig konkrete om hva man bør gjøre. Men fra If rådes bilkunder til å sette seg inn i sikkerhetsreglene for ladeboks og bil. Så vi spurte noen av de store bilprodusentene som selger biler her til lands hva man skal gjøre.

– Vi anbefaler å ikke ha elbil koblet til strømnettet når det tordner, som med andre elektriske enheter, forklarer Øyvind Knudsen, PR-sjef i Hyundai.

– Om man ikke får koblet av, er det bedre å avslutte lading via appen enn å ikke gjøre noe. Siden bilen fortsatt er koblet til nettet innebærer det imidlertid fortsatt en risiko. Vi opplever ikke at dette skjer så ofte, men vi kjenner tilfeller av ombordladere som har røket i uvær, avslutter Knudsen.

Mercedes forklarer at spenningen ved et lynnedslag kan bli høy nok til å slå over kontaktoren i elbilen - det er den kraftige kontakten som kobler fra driftsbatteriet når bilen ikke er i bruk. Stein Jarle Olsen, Tek.no

VW og Mercedes: Skjer ikke ofte, men ...

– Som med alt annet som tilkobles elnettet så er det skaderisiko forbundet med lading av elbil ved lynnedslag også. Vi kjenner kun noen få tilfeller der det har vært lynnedslag i eller ved boliger som har gitt skade på elektronikk i bilen. Skaden har stort sett vært begrenset til enheter i forbindelse med ladekretsen, forklarer Anita Svanes, kommunikasjonssjef hos Møller som selger Volkswagen i Norge.

– Å avslutte lading via app vil ikke være effektivt siden spenningen som oppstår ved nedslag er svært høy. Eneste som er effektivt er å fysisk koble fra, forklarer Svanes.

Også hos Mercedes understreker de at lynskader på elbil ikke skjer ofte.

– Det er forsvinnende få skader som følge av lynnedslag og ladende elbil, men vi anbefaler allikevel at kunden tar forholdsregler ved å koble fra ladeledningen når uværet titter frem, sier André Jaskiewicz, kommunikasjonskonsulent hos Bertel O. Steen og Mercedes i Norge.

– Spenningen ved et lynnedslag er såpass høy at det vil kunne slå over luftspalten i en kontraktor. Å avbryte ladingen via app dersom kunden ikke er hjemme kan potensielt avverge skade, men det tryggeste er å koble fra ledningen, avslutter han.

Hos Tesla hadde de ingen råd å komme med utover at bilkundene må følge retningslinjene for sine elektriske anlegg.

Hurtiglading når det tordner skal være trygt - men unngå å oppholde deg ved siden av bilen eller laderen, for sikkerhets skyld. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Men hva med hurtiglading?

De fleste er altså skjønt enige om at lynskader veldig sjelden skjer når du lader hjemme. Spesielt ikke om anlegget ditt er av nyere dato og i henhold til anbefalingene, med overspenningsvern i sikringsskapet, kraftig og god kurs ut til ladeboksen - og en ladeboks, ikke en vanlig stikkontakt, for ladejobben.

Men hva med høyspent likestrømslading fra hurtiglader? Vi spurte Ionity hva man burde gjøre om man svinger av veien med få prosent på tanken, langt igjen å kjøre og lysshow på himmelen.

– I utgangspunktet sier vi at det er sikkert å lade på Ionity under et uvær, forklarer ansvarlig elektrisk ingeniør Henrik Siegel.

Han viser til at bilen kan lede lynnedslag ned til jord via nederste delen av felgen og med et overslag forbi bildekkene. Mens de store hurtigladerne har jordleder direkte koblet til alle komponenter.

– Om lynet slår direkte ned i en lader eller power-unit, så vil de altså lede denne strømmen direkte ned mot jord.

Samtidig er ikke lynnedslag som rammer ladere noe selskapet opplever ofte. Foruten at det måtte byttes sikringer i utstyr montert på ladestasjonen på Dombås i 2019, har ikke Ionity hatt hendelser som har påvirket deres utstyr, selv om de regner med de har hatt overspenninger i nettet flere ganger.

Siegel påpeker likevel at et lyn har flere konsekvenser enn de rent elektriske, og fraråder å stå ved siden av bilen mens den lader om det er tordenvær.

If: Sommeren er lynsesong

Om du velger å koble fra bilen under lading nærmer det seg tiden for å følge med på værvarselet:

– Lynsesongen i Sør-Norge er i juli og august, og på grunn av klimaendringene venter forskerne at det vil bli enda mer styrtregn, lyn og torden på sommeren på Østlandet i årene fremover, sier Sigmund Clementz hos If.

Hvis det er meldt tordenvær der du er, eller om du har reist bort og lurer på om det er lysshow hjemme kan du bruke en av disse tjenestene for å se lynnedslagene direkte: