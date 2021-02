Microsoft snur: Skrur ikke opp prisene likevel

– Vi tabbet oss ut.

Niklas Plikk 25 Jan 2021 13:53

Fredag ettermiddag norsk tid erklærte Microsoft at de skrur opp prisen for Xbox Live Gold.

tjenesten åpner opp for onlinespilling på Xbox, i tillegg til å gi spillere en håndfull gratisspill hver måned.

Prisen skulle nesten dobles, fra 40 til 60 dollar, og årsaken var rett og slett fordi de ikke hadde justert prisene på mange år.

Reaksjonene kom raskt og nådeløst, og det tok ikke lang tid før Microsoft angret seg. På lørdag kom det en ny beskjed : Prisen endrer seg ikke, og for noen spill blir det faktisk helt gratis.

– Vi rota det til i dag, og det var riktig gjort av dere å si ifra. Å spille sammen med venner er en kritisk del av gaming, og vi klarte ikke å møte forventningene til spillere som stoler på den muligheten hver dag, skriver selskapet i en kunngjøring, og sier de ikke vil endre Xbox Live Gold-prisene likevel.

Gir gratis-spill gratis onlinetilgang

I tillegg til å ikke endre prisene, vil de også gjøre det gratis å spille online for gratisspill. Dette er samme policy som konkurrentene Sony og Nintendo har hatt i lang tid, og nå dilter altså Microsoft etter:

– For «free-to-play»-spill trenger du ikke lenger et Xbox Live Gold-medlemskap for å spille disse spillene på Xbox. Vi jobber hardt for å levere denne endringen så snart som mulig i de kommende månedene.

Nøyaktig når det vil skje er altså ikke sikkert.

Fikk kritikk

Mange kritikere før helgen mente prisøkningen på Xbox Live Gold var Microsofts måte å få flere til å abonnere på Xbox Game Pass. Dette er selskapets spillabonnementtjeneste, som gir deg tilgang til haugevis av spill for en omtrent en hundrelapp i måneden. Game Pass har Xbox Live Gold inkludert. Vi synes for øvrig Game Pass er et av høydepunktene i Microsofts nyeste spillkonsoll Xbox Series X .

Xbox Live Gold-prisene vil altså forbli de samme fremover, og koster i skrivende stund 59 kroner måneden.