Kritisk Cyberpunk-feil: Lagringsfilen slutter å fungere

Kan ramme de som har spilt mest.

CD Projekt Red

Niklas Plikk 21 Des 2020 07:37

Etter årevis med venting ble gigantspillet Cyberpunk 2077 endelig lansert tidligere denne måneden. Spillet har imidlertid hatt så mange feil at Sony har trukket det fra onlinebutikken sin , og Microsoft har utvidet returvilkårene sine.

Nå har en ny, kritisk feil blitt avslørt: Noen spillere sier deres lagringsfiler blir korrumperte når de overstiger en viss størrelse. Feilen ser ut til å bare ramme PC-brukere.

Ikke plukk med deg for mange ting

Størrelsen på en lagringsfil er ikke noe man gjerne tenker så mye over, men ifølge en Reddit-bruker virker den magiske grensen å være på åtte megabyte. Er lagringsfilen større enn det risikerer man at den blir korrumpert, og man kan ikke lenger bruke den. Slik ser det ut:

Størrelsen på lagringsfilen er ikke nødvendigvis direkte knyttet til hvor lenge du har spilt, eller hvor langt du har kommet i historien, men hvor mange objekter du har plukket med deg.

Dette bekreftes av spillutvikleren CD Projekt Red, som bekrefter problemet. De sier at du bør «prøve å minske antallet objekter og crafting-materialer du samler opp» for å unngå at lagringsfilen blir korrumpert.

De sier også at hvis lagringsfilen blir korrumpert, er det ingen måte å gjenopprette den på. Da er det bare å laste inn en eldre lagringsfil, hvis du har en, og forsøke å samle på færre ting neste gang.

I et spill som tilsynelatende flommer over små gjenstander hvor enn man går, og belønner spillere for å plukke opp nærmest hver eneste lille dings man finner, er det ironisk at de som gjør dette mest aktivt blir straffet med korrumperte lagringsfiler.

CD Projekt Red sier feilen muligens vil fikses i fremtiden ved å gjøre det mulig å bruke større lagringsfiler.