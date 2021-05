Batteribyttestasjoner og mobil service: Slik blir Nios storsatsing i Norge

ES8 blir den første Nio-bilen som finner veien til Norge. Leveransene skal starte i september. Nio

Stein Jarle Olsen 6 Mai 2021 12:27

At det kinesiske elbilmerket Nio skal etablere seg i Norge har vært kjent en stund .

Torsdag var Nio klare til å fortelle mer om planene for lanseringen i Norge, som blir det første landet utenfor Kina hvor Nio satser. Og det er ingen tvil om at de satser.

2150 kvadratmeter på Karl Johan

Fra før var det kjent at Nio har sikret seg et lokale midt på Karl Johan i Oslo, hvor de er i ferd med å etablere sitt første norske «Nio House».

Nio House. Nio

Totalt skal lokalet bli på 2150 kvadratmeter, blant annet med en kaffebar og ulike aktiviteter, i tillegg til at selskapets biler selvfølgelig vil være utstilt. Utformingen skal være inspirert av norske fjorder.

I løpet av 2022 er målet at Nio skal ha liknende lokaler i Bergen, Stavanger, Trondheim og Kristiansand. Så langt teller den norske Nio-armen rundt 15 ansatte, men i løpet av året skal tallet vokse til rundt 50.

Marius Hayler, sjefen for Nio Norge, har tidligere blant annet jobbet med import av Jaguar og Land Rover og vært detaljsjef i Bertel O. Steen. Nio

Batteribytte kommer

Nio Norge-sjef Marius Hayler bekrefter også at batteribyttestasjonene som Nio tilbyr i Kina vil komme til Norge, hvor du i stedet for å lade batteriet rett og slett kan bytte det ut med et fulladet et på tre minutter.

I løpet av 2021 skal fire «Power Swap»-stasjoner bygges i og rundt Oslo, og i løpet av neste år skal stasjoner komme også til de øvrige fire byene vi nevnte over og mellom byene, forteller Hayler. Målet er 16 stasjoner før utgangen av 2022.

En typisk stasjon har plass til 13 batterier og kapasitet til 312 batteribytter per dag, ifølge Nio. I tillegg nevnes et lynladernettverk med ladere på 180 kilowatt.

ES8 først til Norge

SUV-en ES8 vil være først ut i Norge. Her fra Nordic EV Summit-konferansen i 2019. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Hva med bilene, da? Først ut på det norske markedet er Nio ES8, en stor SUV i Tesla Model X- og Audi e-tron-klassen.

Den har et batteri på 100 kilowattimer, en WLTP-rekkevidde på 500 kilometer, gjør 0–100 kilometer i timen på 4,9 sekunder og kan trekke tilhenger på inntil 1500 kg.

Bilen kan fåes med seks eller sju seter, og de første utleveringene til norske kunder er planlagt i september. Prøvekjøringer blir mulig fra og med august. Prisen er foreløpig ikke klar, men i Kina koster den fra 468.000 kinesiske renminbi (RMB) – litt over 600.000 kroner.

Rimeligste e-tron koster til sammenlikning også rundt 600.000 kroner, bruker 6,8 sekunder på 0–100 og har en WLTP-rekkevidde på 317 kilometer. Den kan imidlertid dra litt tyngre henger, med 1800 kg.

Etter ES8 er planen å bringe det nye sedan-flaggskipet ET7 til Norge, med utleveringer en gang i 2022, fortalte Hayler.

Den over fem meter lange sedanen ET7 vil også komme til Norge neste år. Nio

En serviceavdeling er i ferd med å bli etablert på Ensjø i Oslo, og skal åpne i september. Avdelinger skal komme til Bergen, Stavanger, Trondheim og Kristiansand i løpet av året. Nio vil i likhet med blant annet Tesla også tilby mobil service, altså at en servicebil kommer hjem til deg og fikser bilen der det er aktuelt. De lover dessuten en egen hente- og leveringstjeneste for bilene.

Nio skal etablere servicesenter på Ensjø, i glassbygget der blant annet Kia befinner seg i dag. Nio

Vil tilby batterileie

I Kina tilbyr Nio muligheten til å «leie» batteriet i stedet for å kjøpe det med bilen, noe de kaller «Battery as a service». Det senker innkjøpsprisen på bilen. Nio-sjef William Li fortalte på en pressekonferanse for norske journalister at de ønsker å tilby den samme muligheten i Norge, men at de på nåværende stadium er i dialog med norske skattemyndigheter om dette.

Norske elbilregler innebærer jo at bilen og utstyr som selges med bilen er fritatt for moms, mens alt utstyr og tjenester som kjøpes i etterkant momsbelegges. Det er høyst sannsynlig denne problemstillingen Nio og myndighetene må greie ut.

Nio har tidligere også fortalt at de jobber med en ny batteripakke på 150 kilowattimer , som skal slippes i 2022. Arbeidet med denne er fortsatt i rute, fortalte Li, og understreket at systemet med «løse» batterier gjør at utviklingen av nye batterier kan løsrives fra arbeidet med nye biler, ved at man rett og slett kan oppgradere batteriet underveis i bilens levetid.

Nio er for øvrig fortsatt en relativt liten bilprodusent. De leverte like over 20.000 biler i løpet av første kvartal, og totalt nådde de akkurat 100.000 solgte biler. Fra før har vi kinesiske merker som MG, Xpeng og Maxus representert i Norge, og modeller fra BYD er på vei inn.

ES8, slik den så ut innvendig i 2019. Stein Jarle Olsen, Tek.no

– Ser et svært marked i Europa

VGs biljournalist Hanne Hattrem sier at Nios satsing ser ut som en stor en, med en erfaren bransjemann fra Norge i spissen.

– Det er ikke sagt så mye om finansieringen, men det er tydelig at kinesiske bilprodusenter ser et svært marked i Europa, med Norge som gjennombrudd. Vi er det eneste landet i verden som selger flere elbiler enn biler med forbrenningsmotor, og vi er rike, som Nio-folket har bitt seg merke i. De etablerte kontakten med norske elbil-lobbyister og Kong Harald var på offisielt besøk i Kina og deltok på næringslivkonferansen i Beijing, sier hun.

Hattrem poengterer at systemet med batteribytte er en mye raskere prosess enn både hjemme- og hurtiglading.

– William Li har et poeng med sin teknologi her, men hva vil det koste, det er det som er det springende punktet. Nio-folket poengterte at batteriene trolig har kortere levetid enn selve bilen, han sier eksempelvis at bilens levetid kan være 15 år, mens dagens elbilbatterier trolig kanskje må ut av sirkulasjon etter åtte-ti år. Det er en fordel med kjapt batteribytte, dette er jo en mer omstendelig prosess i mange elbiler. Et nytt batteri kan koste flere hundre tusen, så selv om kostnadene går ned, må dette prises, sier hun.