Instagram skal satse mer på video

«Ikke lenger en bildedelingsapp», sier Instagram-sjef Adam Mosseri.

Instagram skal satse mer på video fremover. David Johansen Auby

David Johansen Auby 1 Juli 2021 13:30

Instagram har over 1 milliard brukere og er verdens femte største sosiale medie (blant annet slått av Facebook og Youtube).

Nå har direktøren i Instagram, Adam Mosseri, publisert en tweet der han sier at Instagram ønsker å bli mer videovennlig og at tjenesten «ikke lenger skal regnes som en bildedelingsapp». I tillegg skal de gjøre det lettere for innholdsskapere, samt satse på shopping og meldingstjenester.

Mosseri legger ikke skjul på at konkurransen fra nye tjenester som TikTok er hard. Instagram, som først og fremst er kjent som en bildedelingstjeneste, ønsker nå altså fornye seg for å tekke nye brukergruppper og for å holde seg aktuelle.

Nye trender

Bakgrunnen for Instagrams fremtidsplaner er ifølge Mosseri at måten vi bruker nettet på stadig er i endring. De senere årene og nå under pandemien har vi sett endrede forbrukervaner og mange handler mer over nett. Derfor blir altså shopping et satsingsområde fremover.

I tillegg nevner Mosseri at mange foretrekker å kommunisere med hverandre direkte fremfor å publisere på sin egen profil eller vegg.

Mosseri nevner også underholdning som et viktig satsingsområde, med mer satsing på video i fullskjerm, for eksempel.

Forslag i feeden

Måten dette kommer til å rulles ut på er at brukerne over de neste månedene vil få forslag i sin egen feed på nye temaer som de kan være interessert i.

Man skal også kunne få muligheten til å vurdere hva slags innhold man ønsker å se mer av eller eller mindre av.