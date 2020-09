Derfor var internett nede for hundretusener av nordmenn på søndag

Lise Åserud / NTB scanpix

Niklas Plikk 31 Aug 2020 14:28

På søndag sluttet internett å fungere for millioner av brukere verden over. Her i Norge var det mange av Altibox’ 617.000 fiberkunder som ble rammet.

Men mens mange sikkert prøvde å restarte ruterne sine og nappe ut strømkontakten og plugge den inn igjen, skulle det vise seg at internettproblemene startet mye lenger vekk.

Feilen startet i Canada

Feilen kan nemlig spores helt over Atlanterhavet, nærmere bestemt et datasenter eid av CenturyLink i Mississauga, en millionby utenfor Toronto, Canada, skriver nettstedet ZDNet .

CenturyLink er en gigantisk internettleverandør i Nord-Amerika, som fikk problemer søndag ettermiddag norsk tid. Problemene var knyttet til deres brannmur og såkalt BGP-ruting. BGP-ruting beskrives av ZDNet som «limet som holder internett oppe», fordi det er meldinger som internettleverandører sender til hverandre, og forteller hva slags IP-adresser som er tilgjengelige på deres nettverk.

En feil i en såkalt Flowspec hos CenturyLink skal ha gjort at de sendte ut feilaktige BGP-ruter til andre overordnede internettleverandører. Dette skapte en dominoeffekt som spredde seg over hele verden, og rammet altså Altibox her i Norge.

– Altibox gjennomførte konsekvensreduserende tiltak som førte til at feilraten for oppslag mot utenlandske nettsteder gikk markant ned etter kl. 15.30. Det var da fortsatt en del forsinkelser og redusert hastighet for alle kunder da feilen hos leverandør ikke var rettet ennå, skriver Andreas Veggeland, senior kommunikasjonsrådgiver hos Altibox til Tek.no.

Mange sider var nede

Etter syv timer var feilen hos CenturyLink blitt løst, like etter klokka 17 norsk tid. Det skal blant annet a ha involvert å be samtlige av sine såkalte «Tier 1»-partnere om å ignorere innkommende trafikk fra deres servere, og å restarte alt utstyr, slik at de kunne starte på nytt med en «ren» BGP-liste.

I tillegg til å skape problemer for mange norske kunder, satte det også mange amerikanske nettsider ut av spill. Servere hos Amazon, Twitter, Microsoft (Xbox Live), EA, Blizzard, Steam, Discord, Reddit, Hulu, OpenDNS og mange andre hadde problemer på søndag, som en følge av CenturyLink-tabben.