En Walkman i mobilen

I mars skal de første Walkman-mobilene fra Sony Ericsson komme på markedet. Da vil brukerne kunne overføre sine eksisterende CD-samlinger til sine mobiler via en PC.

Fremtidige produkter vil kunne spille kopibeskyttede musikkfiler kjøpt og lastet ned via en PC fra Internet eller direkte til telefonen.

Ã…pen standard

Sony Ericssons serie av Walkman®-merkede telefoner vil støtte de mest populære, digitale musikkfilformater og -tjenester.

Sony Ericsson tror at støtte av åpne standarder er den beste måten å tilby operatører og forbrukere den beste kvaliteten og den største valgfriheten av tjenester for individuelle behov.

Empetremobil

Mobilens utvikling mot gåmann har pågått i tre-fire år, siden de første mobilene fikk mp3-avspilling. De dedikerte mp3-spillerne fikk sitt massegjennombrudd i fjor, anført av Apples iPod.

Det er bare et spørsmål om tid før de to smelter sammen. Etter at digitalkamera gjorde sitt inntog i mobilindustrien er musikkspillere neste satsingsområde. De aller fleste produsenter og operatører har noe på gang her.

Det er liten tvil om hva konsumentene vil ha. Stilt overfor valget mellom å gå rundt med to eller én lyd-dings i lommen vil de fleste velge monofonien.

Utfordringen for mobilprodusentene ligger i minnekapasitet, hvor utviklingen er dynamisk, og batterikapasitet, hvor utviklingen er anemisk.

Utfordringen for musikkbransjen og mobiloperatørene er å få til en nedlastingstjeneste som er så enkel og billig at folk vil bruke den.

Connect

Sony Ericsson annonserer nå et samarbeid med Sonys musikknedlastingstjeneste, Connect™, som vil åpne for on-line-kjøp av digital musikk for mobiltelefonbrukere i en rekke land verden rundt.

Connect™-tjenesten er så langt tilgjengelig i USA, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Nederland og vil bli stadig bredere tilgjengelig.

Siden lanseringen i 2004 har Connect™ tiltrukket seg hundretusener av registrerte brukere, og den er allerede kompatibel med millioner av portable Sony-enheter.

P900

Sony Ericssons smarttelefoner, P900 og P910, støtter allerede verdens første personaliserte, mobile streaming-løsning, som tilbys av en operatør i Finland under Sonys StreamMan-merke. PlayNow™.

Sony Ericssons nedlastingstjeneste for ringetoner som driftes på global basis i samarbeid med Sony BMG Music Entertainment, har tiltrukket seg hundretusener av brukere i løpet av sine første operative måneder.

Connect-tjenesten tilbyr for tiden over 800.000 sanger fra store plateselskaper og uavhengige artister

