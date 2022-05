Forskere har funnet enormt tomrom i verdensrommet

Den største «individuelle strukturen» vi vet om.

Joachim Froholt

I 2004 oppdaget en gruppe astronomer noe merkelig i verdensrommet. På et varmekart som viser den kosmiske bakgrunnsstrålingen – restene etter universets fødsel – fant de en stor flekk som var betydelig kaldere enn resten.

Forskerne forventet variasjoner i strålingen, men den store, kalde flekken passet ikke med teoriene rundt The Big Bang.

Nå har man funnet svaret

Nå mener forskere ved University of Hawaii å ha funnet svaret. Flekken representerer et gigantisk tomrom i universet, som strekker seg over hele 1,8 milliarder lysår. Og det er «bare» 3 milliarder lysår unna oss.

Om man regner tomrommet som en egen struktur i verdensrommet, er det den største vi vet om. Det sier astronomen István Szapudi, i en pressemelding.

Man har lenge mistenkt at et slikt tomrom skal være grunnen til «kulda» på varmekartet.

– Den kosmiske bakgrunnsstrålingen blir påvirket av det den beveger seg gjennom. Hvis den passerer et område med høy tetthet – for eksempel mange galakser – blir strålingen varmere, sier professor Steen Hannestad ved Aarhus Universitet til Forskning.no.

Dette varmekartet viser den kosmiske bakgrunnsstrålingen. Foto: ESA Planck Collaboration

Når strålingen passerer et område med lav tetthet blir den altså kaldere. Szapudi og teamet hans forklarer fenomenet slik:

– Tenk deg tomrommet som en bakketopp. Når lyset går inn i tomrommet, må det klatre opp denne bakken. Hvis universet ikke utvidet seg i stadig høyere hastighet, ville ikke tomrommet utvikle seg nevneverdig, og lyset ville renne utfor bakken og få tilbake energien det mistet ved å klatre opp.

De fortsetter:

– Men med den økte ekspansjonen, strekkes bakken mens lyset reiser over den. Så innen det når bunnen av bakken har den blitt flatere enn den var da det klatret opp, og det klarer dermed ikke å få tilbake all energien det mistet i klatringen. Lyset går ut av tomrommet med mindre energi, og derfor en lengre bølgelengde, som betyr lavere temperatur.

Tomrommet skal ha blitt dannet allerede ved universets fødsel, og har utvidet seg over tid. Det er imidlertid ikke helt tomt.

– Det er noen galakser der, men tettheten er mye lavere enn ellers, sier Steen Hannestad til Forskning.no.

(Kilde: University of Hawaii via Forsking.no)