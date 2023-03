OneCo kutter ut Easee

Nok et slag for vaklende laderprodusent.

Easee har foreløpig ikke et formelt salgsforbud i Norge, men flere montørselskaper har sluttet å selge ladeboksene. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Stavanger Aftenblad melder at den store elinstallatørbedriften OneCo nå har satt Easee-produktene i «karantene» frem til norske elsikkerhetsmyndigheter er ferdige med tilsyn av ladeboksene.

Salgsstoppen omtales som et føre-var-tiltak som kommer i kjølvannet av at svenske Elsäkerhetsverket (ESV) har beordret en salgsstopp for laderne i deres marked. Foreløpig har ikke salgsforbudet blitt fulgt opp i Norge, selv om vi i utgangspunktet har de samme EU-reglene for elektriske produkter her som der.

Installasjonsgigant

Til tross for at det ikke er noe forbud mot å selge laderne i Norge har flere selskaper allerede satt laderne på vent. Mest kjent er kanskje Tibber som har vært tett integrert med smartfunksjonaliteten i Easee-laderne.

Men OneCo er med sine over 3.000 ansatte en av de større aktørene som nå har kuttet ut Easee-produktene.

Det skal inntil nylig ha vært mulig å bestille laderne på nettsidene deres, men de som alt har bestilt skal bli kontaktet med muligheter til å velge alternative produkter.

Dokumentasjon, jordfeilvern og millimetre

Striden rundt Easee-laderne dukket opp etter at ESV varslet at produsenten risikerte salgsnekt hvis de ikke svarte for en rekke av ladeboksenes egenskaper. Det var tvil rundt måten et jordfeilvern var satt inn på, og også usikkerhet rundt dokumentasjon.

Da svaret fra Easee ble avvist ble det også klart at avstanden mellom komponentene som kutter strømmen - for eksempel ved et utslag fra jordfeilovervåkningen - er kortere enn det ESV anser som innenfor. Her skal avstanden være minimum 3 millimeter, mens det i Easee-boksene er 2,3 millimeters avstand.

Nkom i Norge har varslet at de skal gå Easee-boksen etter i sømmene, og at det skal gjøres fort. Men de anslår likevel at deres behandling av saken tidligst er klar i løpet av august.

