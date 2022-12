Telia vil ta i bruk Starlink

Vil utvide dekningen og beredskapen med SpaceX’ satellittnettverk.

På toppen av masten ser vi en såkalt Pico-celle som skaper vanlig mobildekning for folk i nærheten. På biltaket (midlertidig plassert) ser vi Starlink-antennen som kobler Pico-cellen til SpaceX’ satellitter og videre til Telias kjernenett. Til sammen blir dette en liten basestasjon. Kamera Telia

I høst fikk vi muligheten til å teste ut Starlink – SpaceX’ satellittbaserte bredbåndstjeneste – og vi er tilsynelatende ikke de eneste som har latt oss imponere av hvor godt det fungerer med kommunikasjon via satellitter i lav jordbane.

Også Telia har testet ut løsningen for bruk i kombinasjon med mobilnettet, og sier at de nå jobber med å tilby Starlink som en mobiltjeneste. I første omgang kan dette være aktuelt for næringsliv, viktige samfunnsfunksjoner og andre aktører som trenger midlertidig dekning der det ikke finnes i dag, eller ønsker å ha en alternativ løsning som beredskap.

Starlink + radiosender = basestasjon

Med radiosender og satellitter kan man få dekning så å si overalt. Starlink har nå dekning i hele Norge. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

– Gjennom høsten har vi testet Starlink som transmisjon til en liten radiosender, en såkalt pico-celle. I praksis fungerer løsningen som liten basestasjon som gir rask tilgang til mobilnettet, og som enkelt kan settes opp der det er behov for dekning, sier Jon Christian Hillestad, leder for bedriftsmarkedet i Telia Norge.

Selve oppsettet på løsningen skal være så enkelt at enhver kan sette det opp. Foreløpig er man avhengig av tilgang til strøm, men Telia skal visstnok også jobbe med en løsning med batterier.

Georg Svendsen i Telia. Kamera Telia

– I flere områder i Norge, og spesielt friluftsområder, er det ingen infrastruktur. Dette gjør det vanskelig å bygge mobilnett. I slike områder vil en liten basestasjon med satellittforbindelse være eneste alternativ for å skape sikker og god mobildekning, sier Georg Svendsen, leder for infrastruktur i Telia Norge.

Under sine tester av Starlink skal Telia ha oppnådd en nedlastings- og opplastingshastighet på henholdsvis 140 til 160 Mbit/s og 30 til 50 Mbit/s. Forsinkelsen er på 30 til 50 ms under gode forhold.

– Dette er ikke nødvendigvis imponerende tall hvis man sammenligner med et godt 4G- eller 5G-nett, men svært mye bedre enn ingen dekning, sier Svendsen.

For samfunn og beredskap

Telia ser for seg en slik løsning som aktuell for blant annet forsvaret, politiet og andre beredskapsaktører. Det kan også være interessant for kraftbransjen og entreprenører som har anleggsområder utenfor allfarvei der det ikke er mobildekning.

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Ifølge selskapet er det også flere norske kommuner som melder interesse om en slik løsning til beredskapsformål ved utfall i mobilnettet som følge av fiber- eller strømbrudd. Med en satellittforbindelse som enkelt kan settes opp vil man kjapt kunne skape midlertidig dekning.

I tillegg nevner Telia at Starlink kan være en løsning som er aktuell å bruke som beredskap ved eventuelle utfall av selve mobilnettet. Selv om kapasiteten er begrenset, viser lærdom fra krigen i Ukraina at satellittforbindelse i nødsfall kan fungere som midlertidige basestasjoner.

– Vi ser på Starlink som et spennende tillegg til mobilnettet, ikke en direkte konkurrent, avslutter Jon Christian Hillestad.

Vi har for øvrig spurt Telenor om de har liknende planer, men foreløpig ikke hørt tilbake.

