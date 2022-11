Norges vanligste passord: 123456

... og flere sikkerhetstips.

Velg lange og komplekse passord, og lagre dem hos noen som kan håndtere dem - og aktiver multifaktor hvis det støttes. Kamera Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Velger du passord som først og fremst er lette å huske? I så fall er du ikke alene. NordPass, du vet - folka bak VPN-tjenesten, har forsket på hvilke passord vi velger. Og årets hit er, som i fjor, 123456.

Også ord som «password» eller «passord» går igjen i dataene de har gått gjennom. Og det er ikke småtterier de har lett gjennom og klassifisert etter kjønn og land; hele 3 terabyte med påloggingsinformasjon er brukt som grunnlag.

Det skal riktig nok være en mindre mengde informasjon enn i tidligere undersøkelser.

Vanlig passord verden rundt

Nordmenn deler forkjærligheten for 123456-passordet med japanere og franskmenn, mens det vanligste passordet i verden stadig vekk er «Password», som altså figurerer også på de norske listene.

NordPass påpeker at nordmenn ganske ofte velger passord av bekvemmelighetsårsaker. Andreplassen på den norske listen holdes av «bbbbbbb».

Forholder seg ikke til passordregler

Først på 16.-plass kommer et passord som bærer tydelig preg av «tvungne» passordregler. «aded1234####» har både tall og uvanlige tegn i seg, men mangler stor bokstav.

Ingen av passordene i topp 20-listen samsvarer med utbredte krav til passordkvalitet i dag, så man kan lure litt på akkurat hvilke tjenester og nettsteder de kommer fra.

I dag er det svært vanlig å kreve blanding av store og små bokstaver, i tillegg til tall og spesialtegn i samme passordstreng.

NordPass melder også selv at utvalget passord fra sikkerhetshendelser er vesentlig mindre i år enn før, og at en ny standard for pålogging har gjort at passord ikke lenger må deles på tvers av nettsteder for at brukere skal kunne logge inn på tjenesten sin via andre tjenester.

Kjøretøy er vanlig

At krav om passord og irritasjon i tilknytning til dem er vanlig bemerkes forøvrig og av NordPass, som nevner at «fuckyou» og «fuckoff» også er vanlige passord.

En del varemerker og kjøretøy har blitt vanlig. NordPass trekker selv frem at «mini», «kia» og «ford» er de vanligste passordene basert på bilmerker. Men fra den norske lista kan vi og plukke med oss 18.-plassen, «gixxer600», som er en vanlig hashtag for motorsykkelen Suzuki GSX-R 600 på Twitter og Instagram.

Også fotballreferanser har vist seg vanlige blant folks påloggingsdetaljer.

Nyttige tips for sikker bruk

Selskapet anbefaler forøvrig å passe på kontoene du har som ikke er i bruk, og å avslutte dem dersom de ikke skal brukes. Lange kompliserte passord anbefaler de også, og påpeker at de aldri må brukes flere ganger - siden de da enkelt kan misbrukes flere steder hvis først én tjeneste blir hacket og lekker.

Vi kan legge til at å gjøre passordet sitt til en lang setning er blitt en vanlig måte å komplisere passordene sine på, som er lettere å huske. En vanlig innvending mot lange, kompliserte passord er at de øker sannsynligheten for at passordet skrives på en gul lapp og legges under tastaturet.

NordPass anbefaler også, kanskje ikke overraskende, en passordhåndterer. Leverandør av slike tjenester kan være NordPass (jepp!), men også 1Password og Dashlane gjør nytten for å nevne et par konkurrenter. Flere av disse også i tilknytning til tjenester som VPN eller lekkasjeoppdaging - dersom registrerte passord som tilhører deg plutselig er å finne «i det fri».

Multifaktor bedrer sikkerheten

Forøvrig er det verdt å merke seg at også NordPass påpeker at passord har minkende relevans:

– Multifaktorautentisering (MFA) spiller en rolle også her – med bredere bruk av denne teknologien mister passordene rett og slett sin verdi. Selv om du hacker et passord, kan du ikke fullføre identitetsautentiseringen hvis brukeren har MFA aktivert, forklarer Ieva Soblickaite som er produktsjef ved NordPass.

MFA er det du for eksempel forholder deg til som tallkoder via SMS eller gjennom en ekstra app for å logge på, slik som Google Authenticator eller BankID.

Dette er de vanligste passordene

Dette er den komplette listen over passord som er vanlig blant norske brukere:

123456 bbbbbb password passord 123456789 12345 lol123 Groupd2013 Tester01 12345678 12344321Aa liverpool hemmelig 123123 abc123 aded1234#### lmtemppassord gixxer600 passord1 123qwe

Hvilket passord bruker du oftest? Syng ut i kommentarfeltet under.

Neida! Hold det for deg selv.

