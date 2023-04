Skal ha funnet opp hjulet på nytt

... og det er firkantet.

Kamera Sergii Gordieiev

Firkantede hjul er kanskje ikke det du tenker på som den mest praktiske løsningen for en sykkel. Men nå har altså ingeniør og innholdsprodusent, Sergii Gordieiev, laget en sykkel med firkantede hjul. Som fungerer.

Ikke at firkantede hjul er en helt fersk idé, da serien Mythbusters for flere år siden oppgraderte en bil med firkantede hjul. Men der hjulene til Mythbusters-bilen roterte rundt, og med det gjorde det på mange måter bekreftet hvorfor man trenger runde hjul og ikke firkantede, så har Gordieiev kommet opp med en helt annen, mye smartere løsning.

Hjulene beveger seg nemlig ikke rundt. Istedenfor er det dekkene som roterer rundt hjulet, ved hjelp av påmonterte kjeder som beveger seg mens du trår.

Ikke Gordieievs første sykkel-påfunn

Det er langt fra første gang Gordieiev har mikset og trikset med formen på en sykkel. Foruten å ha laget det som angivelig skal være den minste, fungerende sykkelen i verden, en sykkel hvis dekk består av to svære tannhjul, og en sykkel som kan bøyes 180 grader, så har han også skapt en sykkel med et bakdekk delt i to.

På hans egen YouTube, «The Q», forklarer han at «slik ser vanlig matematikk ut: 0,5+0,5=1, så i sykkelmatikk fungerer det også.» Altså, i teorien burde et hjul delt i to fungere like greit som et helt hjul, så lenge man har begge deler. Da burde det ikke ha noe å si om de ikke står i den vinkelen man forventer.

Hvorvidt man er helt enig i logikken spiller egentlig liten rolle, for sykkelen skal angivelig fungere helt fint.

