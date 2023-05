TikTok saksøker amerikansk stat

I et forsøk på å forhindre at appen deres blir ulovlig å bruke.

Kamera Vilde M. Horvei, Tek.no

Et lovforslag i den amerikanske staten Montana vil offisielt forby TikTok fra og med 2024. Dette falt ikke i god jord hos TikTok, som svarer med et søksmål.

Lovforslaget, som er satt til å tre i kraft først januar 2024, vil gjøre Montana til første amerikanske stat som forbyr TikTok. Forutsatt at den sosiale medieplattformen ikke får gjennomslag for sitt søksmål, som ønsker å reversere forbudet.

Det er moderselskapet til TikTok, ByteDance, som står bak søksmålet. De skal, ifølge CNBC, ha argumentert for at forbudet er grunnlovsstridig.

Frykter overvåkning

I lovforslaget, som ble godkjent forrige uke, argumenteres det for at den kinesiske regjeringen vil kunne bruke TikTok i etterretningsøyemed. Videre hevder de også at appen tilgjengeliggjør skadelig innhold for unge brukere.

Dette er følgelig TikTok selv uenig med, og hevder Montana farer med rene spekulasjoner, uten å kunne vise til konkrete beviser som støtter oppunder påstandene.

– Staten [Montana] refererer ikke til noe som støtter disse påstandene, og statens blotte spekulasjoner ignorerer realiteten som saksøker ikke har delt, og ikke vil dele, data om amerikanske brukere med kinesiske myndigheter, og har tatt betydelige tiltak for å beskytte personvernet og sikkerheten til TikTok-brukere, inkludert ved å lagre alle USA-brukerdata som standard i USA, og ved å sette opp sikkerhetstiltak for å beskytte USAs brukerdata, argumenterte TikToks advokater.

Forutsatt at forbudet faktisk trer i kraft, vil dette forhindre Apple og Googles appbutikker fra å tilby TikTok til brukere i Montana. Nøyaktig hvordan selskapene vil implementere forbudet, fremstår likevel uklart.

23. mai 2023, 08:27

Mer om TikTokOvervåkning