Testet «øyne» for selvkjørende biler

Fotgjengere følte seg mindre trygge når bilen så bort.

Hvordan vet du om en selvkjørende bil har oppdaget deg på gaten? Det er et spørsmål forskere i Japan jobber med for tiden. Deres forslag er av det litt uventede slaget; gi bilen øyne.

Det er Gizmodo som melder som den uvanlige kjøretøysforskningen som har blitt presentert både på Youtube og på Auto UI-konferansen i Korea, der samhandling mellom mennesker og bil utforskes.

Golftralle med store øyne

Bilen forsøket er gjort med er en liten golftralle som ikke egentlig er selvkjørende, men der sjåføren er gjemt. Den er utstyrt med et sett store øyne som styres manuelt av et menneske.

Deretter er bilen filmet i ulike situasjoner, og vist i VR-briller til et knippe testpersoner som skulle rapportere om de ville krysset veien foran bilen eller ikke, og hvor trygt de følte at det ville være.

Reduserte farlige veikryssinger

Forsøket ble foretatt med ni menn og ni kvinner, og de ble utsatt for golfbilen i fire ulike situasjoner - to med og to uten øyne på bilen. I halvparten av tilfellene hadde bilen sett fotgjengeren, i den andre halvparten ikke. I to av scenarioene ble det altså vist med øynene.

Forsøket viste at antallet utrygge kryssinger av gaten gikk ned. Det skal også ha vist at mennene i testen var mer risikovillige enn kvinnene, der de tidvis ville valgt å krysse gaten selv om bilen ikke indikerte at den hadde sett dem. Men de rapporterte likevel at det ville føltes mindre trygt å krysse veien foran en bil som tydelig ikke hadde lagt merke til dem.

Ellers rapporterte testpersonene også at bilen så skummel ut med øynene.

Sjelden fokus på at bilen skal uttrykke seg

I dag er det svært få fullstendig selvkjørende biler på veiene. Som regel er det snakk om enten så saktegående varianter at de kan stoppe opp idet de skulle merke at de kjører på noe, eller så er de søkklastet med store sensorer og synlige kamera i alle bauger og kanter. Men felles for det meste av denne teknologien er at den først og fremst utvikles for å lære bilen å observere og ferdes i trafikken.

Det er nokså sjelden det snakkes om hvordan bilen kan uttrykke seg for å bli forstått i trafikken. Et unntak er den kunstige motorlyden som elbiler lager for å erstatte duret fra forbrenningsmotoren som ellers hadde gitt fotgjengere et forvarsel om at en bil nærmet seg.

Det har dessuten vært forsket en del på hvordan smarte kjørelys kan bidra til sikkerheten. For eksempel har Mercedes jobbet med lys som kan projisere en fotgjengerovergang foran bilen, for å signalisere at nå er det trygt å krysse veien for en fotgjenger.

