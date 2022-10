Pris og dato for «reklame-Netflix» er klar

Billigere, men får store begrensninger.

I juni bekreftet Netflix det som allerede hadde vært ryktet i månedsvis: et delvis reklamefinansiert abonnement var på vei.

Nå er detaljene klare, og 3. november lanseres «Basic with ads», eller simpelthen «reklame-Netflix», i 12 land.

Landene inkluderer blant annet USA, Canada, Brasil, Storbritannia, Tyskland og Frankrike. Ingen nordiske land får det nye abonnementet i denne omgang.

I USA vil «Basic with ads» koste syv dollar i måneden.

Det er tre dollar lavere enn dagens basistilbud uten reklame. Besparelsen ved å se reklame blir altså ikke veldig stor.

Det nye abonnementet vil gi seerne fire til fem minutter reklame i timen. Reklamesnuttene skal ifølge Netflix være på mellom 15 og 30 sekunder hver seg, og kunne vises både før og under en film/serie.

I USA vil Netflix dele data om brukerne og innholdet de ser på med annonsørene sine for å tilby tilpasset reklame. Både på og utenfor tjenesten.

Lavere strømmekvalitet og mindre innhold

Det er ikke bare reklame som er nytt i det nye abonnementet.

Netflix struper også strømmekvaliteten kraftig. Fra Full HD med dagens rimeligste abonnement, til kun HD-kvalitet – også kjent som 720p.

Dessuten vil du ikke kunne laste ned innhold for å se det uten nettforbindelse, og Netflix melder i tillegg at ikke hele innholdskatalogen deres vil være tilgjengelig med dette abonnementet på grunn av problemer med rettigheter for innkjøpt innhold.

Netflix sier de jobber med ulike studioer for å få på plass så mye innhold som mulig fremover. Innholdet Netflix produserer selv, som Stranger Things og Squid Game, vil nok uansett være på plass.

Ikke alene om reklameplaner

Det delvis reklamefinansierte abonnementet kommer som et svar på fallende abonnementstall for tjenesten. I årets første kvartal tapte Netflix rundt 200.000 abonnenter, mens tallet var nærmere en million i andre kvartal. Dette var første gang tallene gikk nedover for strømmekjempen, som har fått massiv konkurranse fra andre aktører de siste årene.

Netflix er ikke alene om arbeide med et reklamefinansiert abonnementstilbud. Også Disney+ får en reklamebasert løsning i løpet av året.

Her til lands har vi også gratistjenesten Pluto TV, som blant annet serverer en del av innholdet du kan finne på Viaplay, bare med reklame i tillegg.

TV 2 Play har lenge hatt «Basis»-abonnementene sine for Nyheter og generelt innhold, der begge løsningene har lavere pris enn de vanlige pakkene uten reklame.