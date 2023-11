Nå blir også Prime Video dyrere

Vegar Jansen Publisert i går 12:47 Lagre

Fra og med i dag – den 2. november – blir Amazons strømmetjeneste Prime Video dyrere for norske kunder. Prisen settes opp fra 65 kroner til 79 kroner i måneden. Dette gir en økning på 21,5 prosent.

Denne prisøkningen føyer seg inn i rekken av videostrømmetjenester som i disse dager synes det passer seg å ta litt mer for abonnementene.

I forrige uke så vi for eksempel at Apple blant annet jekket opp prisen både på sin spillplattform Arcade og videotjenesten Apple TV+. Videre har Disney+ nettopp stokket om på sine abonnementer, mens også Netflix stadig vil ha mer.

Nåværende Prime Video-abonnenter får uansett litt tid å summe seg på. Som typisk er opererer tjenesten med en måneds varslingstid, slik at den nye prisen først er gjeldende fra den 2. desember.

Det vil si at 79 kroner først dukker opp på regningene som kommer etter denne datoen. Men nye abonnenter må altså ut med den nye prisen fra i dag av.

Ifølge varslingsbrevet som har gått ut til nåværende abonnenter økes prisen for at tjenesten skal fortsette å investere i innhold for det nordiske markedet – uten at det spesifiseres nærmere hva som ligger i dette.

