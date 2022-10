Musk: Første Tesla Semi leveres i desember

Flere år etter planlagt lansering.

Første Tesla Semi skal leveres til kunde i desember, varsler Elon Musk. Og kunden, det er Pepsi.

Leveransene av Tesla Semi – selskapets elektriske trekkvogn – starter 1. desember, melder Tesla-sjef Elon Musk på Twitter.

Den første kunden som får leveransene sine er brusgiganten Pepsi, som bestilte 100 Semi-kjøretøy rundt en måned etter at bilen først ble annonsert i november 2017.

Tesla har lovet at trekkvognen skal ha over 800 kilometer rekkevidde med den største batteripakken, en påstand Musk nå gjentar på Twitter. Han sier også at doningen skal være «supergøy å kjøre».

Egen Semi Charger

Egne Semi-superladere skal være i stand til å lade bilen opptil 70 prosent av batteriet på 30 minutter. Forbruket skal være på under 2 kilowattimer per engelsk mile, ifølge Tesla - som kan konverteres til omtrent 124 kilowattimer per 100 kilometer. Dette er imidlertid når vogntoget er fullastet og veier rundt 37 tonn.

Tre motorer på bakakslene tar seg av fremdriften, og bilen skal kunne akselerere fra 0–100 kilometer i timen på rundt 20 sekunder med full last. Den skal også kunne holde motorveifart selv i stigninger på fem prosent, ifølge Tesla.

Tesla Semi Charger skal kunne lade 70 prosent av Semi-batteriet på 30 minutter.

Etter at den først ble vist frem i 2017 har det vært ganske stille om Tesla Semi frem til i år. Tesla åpnet for reservasjoner mot et depositum på 20.000 dollar i mai, og i august stengte de igjen muligheten. Da sa Musk at leveransene av versjonen med størst batteri ville starte i år, og den lovnaden gjentar han altså nå.

Versjonen som ble presentert i 2017 hadde førerposisjonen sentrert i kabinen, med plass til eventuelle passasjerer bak føreren. Den hadde ikke noen sovemulighet, og det er foreløpig uklart om Tesla har laget en versjon som har dette.

Langt fra først

Tesla kommer for øvrig ikke først til markedet for elektriske trekkvogner, men Semi ser ut til å bli den foreløpige rekkeviddekongen blant disse. Den nærmeste av konkurrentene kommer fra selskapet Nikola, som lover 330 miles (531 kilometer) for sin Nikola Tre.

Den har et batteri på 733 kilowattimer, 645 hestekrefter og bruker drøye to og en halv time på å lade til 80 prosent - men Nikola skriver på nettsidene sine at de venter å kunne oppdatere ladeeffekten til 350 kilowatt i løpet av fjerde kvartal i år - som i teorien vil kunne halvere ladetiden.

Nikola Tre.

Produksjonen av Nikola Tre begynte i mars i år, men selskapet har sagt at de ikke forventer å kunne levere mer enn 500 av den helelektriske versjonen i år, grunnet mangel på deler. Foreløpig produserer Nikola i Arizona i USA, men de planlegger også å starte produksjon i Ulm i Tyskland i løpet av 2023, da for det europeiske markedet og deriblant en hydrogendrevet versjon av Tre.

Også Volvo, BYD og Freightliner er blant selskapene som har lansert helelektriske trekkvogner.

