Hevder Musk-selskap etterforskes for dyretesting

Reuters: For høyt tempo i Neuralink kan ha ført til unødvendig lidelse.

Neuralink N1 er et lite implantat som ved hjelp av fleksible elektroder skal kunne lese hjernaktivitet og sende informasjon videre til datamaskiner. Kamera Neuralink

Neuralink jobber for å lage det som omtales som en «hjerne-datamaskin-tilkobling», en slags lynrask erstatning for et tastatur, der datamaskinen leser hjernaktiviteten din i stedet for å motta instruksjoner gjennom et tastatur.

Nå melder Reuters at selskapet som eies og ledes av Elon Musk etterforskes av føderale myndigheter i USA. Anklagen skal være brudd på amerikanske dyrevelferdslover i forbindelse med testing og utvikling i selskapet.

Forhastet dyretesting?

Det er foreløpig kun anonyme kilder tilknyttet etterforskningen Reuters siterer, men nyhetsbyrået melder at de også har gått gjennom interne dokumenter fra Neuralink og intervjuer med fler enn 20 ansatte.

I dette materialet skal de ansatte blant annet ha klaget på Musks ønske om fremskyndet utvikling og hevdet at hastverket har ført til mislykkede eksperimenter. Eksperimenter som i seg selv har skapt lidelse, men også ført til at nye forsøksdyr har måttet i ilden for å gjenta de mislykkede eksperimentene.

Om påstandene i materialet Reuters har gjennomgått er identiske med de Neuralink etterforskes for er uklart.

Bestått inspeksjoner

Elon Musk har ikke svart på Reuters’ henvendelse om kommentar. Reuters har heller ikke fått svar fra USDA, som holder oversikt med dyretesting i USA, om etterforskningen.

Neuralink har så langt bestått alle inspeksjoner for dyretestingen sin.

Så langt skal det siden 2018 dreie seg om rundt 1500 dyr som er avlivet i forbindelse med testing i selskapet. Neuralink tester med sauer, griser og apekatter, men i tillegg også med rotter og mus.

Slik er en Neuralink-løsning tenkt å kunne se ut på utsiden. Bildet ble vist frem av selskapet i 2020. Kamera Neuralink

Fire eksperimenter

I sin gjennomgang av data fant nyhetsbyrået at fire eksperimenter spesielt har vært utsatt for problemer med menneskelig feil, der dataene ble forstyrret og eksperimentene måtte gjentas.

Eksperimentene involverte 86 griser og to aper.

Tre kilder, ansatte og tidligere ansatte, hevdet feilene hang sammen med at testpersonellet ikke hadde hatt tid til å forberede seg skikkelig i Neuralinks «trykkokermiljø».

Et miljø som eksemplifiseres med påstander om at Elon Musk skal ha bedt ansatte om å jobbe som om de hadde en bombe festet til hodet, og sjefen påstås også av Reuters’ anonyme kilder å ha sagt han ville fremprovosere at selskapet gikk overende.

Håper å kurere sykdom og mye mer

Neuralink jobber med en innretning som med tusenvis av fleksible elektroder skal lese hjernaktivitet. Den settes kirurgisk inn i hjernen, og kan snakke med datamaskiner eller andre implantater.

Det kan bety at lamme kan få tilbake muligheten til å gå, at nevrologiske sykdommer potensielt kan kureres - eller «bare» gi en betydelig raskere måte å kommunisere med datamaskiner på. I området umiddelbart omkring dette har også muligheter for ting som telepatiliknende egenskaper vært nevnt.

Skillet mellom sci-fi-manus og reell medisinsk utvikling kan virke uklart rundt en del av tingene som Neuralink driver med.

Ønsker å starte forsøk på mennesker

Elon Musk var en av tre grunnleggere bak selskapet i 2016, og den gang sa han at et produkt ville kunne være klart på åtte til ti år. Noe enkelte var skeptiske til.

Skepsisen mot dyretesting har også vedvart. Siden selve Neuralinken må opereres inn i hjernen til dyr har dyrevelferdsorganisasjonen PETA i USA vært kritiske til selskapet.

Elon Musk har nylig annonsert at de i løpet av et halvt år ønsker å teste implantatet på mennesker.

Dette er ikke første gang den eksentriske teknologisjefen annonserer at de vil starte forsøk på mennesker med Neuralink-implantatet. Også i 2019 ble det annonsert at slik testing var rett rundt hjørnet.