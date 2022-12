Hevder smartdings til varmtvannsberederen kan spare tusenlapper hvert år

Men Gudbrandsdal Energis nye dings har noen mangler.

SmartVVB – et strømsparingsverktøy fra GE Kamera Gudbrandsdal Energi

I jakten på de mest innovative løsningene for å spare strøm, har også Gudbrandsdal Energi meldt seg på. De har kommet opp med en løsning for å betale minst mulig for oppvarming av vannet i varmtvannsberederen - ett av husets aller største strømtyver.

Det nye strømspareverktøyet, SmartVVB, som GE nå skal lansere, ble utformet i samarbeid med en lokal oppfinner og ingeniør, Luc Wathelet. Han skal ha eksperimentert med produktet i sitt eget hjem på Lillehammer.

– Hjemme hos oss har vi redusert kostnadene med 30 prosent siden begynnelsen av 2022 da vi begynte å bruke SmartVVB, hevder Wathelet i en pressemelding sendt til Tek.

Ideen med SmartVVB er på mange måter å gjøre en hvilken som helst varmtvannsbereder «smart», i form av at den skal varme opp vannet i varmtvannsberederen når strømmen er som billigst.

Produktet monteres på utsiden av varmtvannsberederen, og skal ved hjelp av en sensor kunne beregne vanntemperaturen på innsiden. Nøyaktig hvordan dette fungerer vil de derimot ikke røpe.

– Det er her deler av innovasjonen ligger. Vi kan ikke gå i detaljer rundt algoritmene, men det fungerer svært godt i praksis, uttaler Wathelet til Tek.

For å kunne avgjøre når berederen skal varme opp vannet på billigste tidspunkt, anvender den priser fra NordPool, og nettleiens energiledd.

Det er imidlertid også lagt inn sikkerhetssystemer for å sikre at vannet aldri går under forsvarlige temperaturer, slik at legionellabakterier kan dannes.

Ikke helt nytt likevel

– Det finnes løsninger på markedet allerede som gjør tilsvarende. De fleste smarthussystemer har funksjonalitet for å hente Nordpool priser og styre apparater etter strømprisen, forklarer teknisk direktør i Høiax, Reidar Olsen, til Tek.no.

Høiax er blant de største produsentene av smarte varmtvannsberedere her i Norge, og medgir at det nye produktet kan være nyttig for noen:

– Dersom det dekker behovet i hjemmet, ja. Men har man behov for flere funksjoner eller styring sammen med andre apparater så kan nok en slik løsning bli noe begrenset, uttaler han.

Den nye SmartVVB-dingsen kan nemlig ikke snakke med andre smarte dingser i hjemmet ved planlagt lansering i 2023. Den gjør jobben sin, og det er det.

– Vår mening er at brukerne får mest nytte av en bereder som kan samhandle med andre elektriske apparater i boligen og i tillegg kvalifisere til Enovastøtte, både som et enkeltstående produkt og bundlet med andre smarte produkter, sier Olsen.

– Det er viktig å kunne rapportere gjenværende energi i tanken til et overordnet system dersom det finnes og ha legionellabeskyttelsesprogram etc, avslutter han.

Gir ikke Enova-støtte alene

På spørsmål om SmartVVB kvalifiserer til Enovastøtte, uttaler Whatelet kun til dels bekreftende.

– Sammen med energistyringssystemet som GE utvikler vil SmartVVB kvalifisere til Enova-støtte, bekrefter han, men forklarer samtidig at Enova kun støtter nye varmtvannsberedere.

– Enova støtter dessverre foreløpig kun innkjøp og installasjon av en helt ny bereder med smartstyring, og ikke oppgradering av eksisterende beredere med lang forventet levetid. Kundene må spare på kvitteringen og søke støtte når energistyringssystemet er på plass – det kan søkes støtte inntil 20 måneder etter at installasjonen faktisk er gjort.

Dermed vil GEs nye dings kanskje være best for dem som ikke ønsker å bytte et helt system, men som ønsker å spare inn noen tusenlapper på å varme opp vannet i varmtvannsberederen. For ifølge GE vil man kunne redusere strømkostnadene med 3000 – 7000 kroner i året, beregnet ut ifra dagens strømpriser.

Og ifølge GE skal det nye «strømspareverktøyet» fungere på alle varmtvannsberedere, inkludert eldre typer, selv om de opplyser om en mulig funksjonsbegrensning for kombi- og ekspressberedere.

SmartVVB er forventet å komme til å koste 4000 kroner og er planlagt å bli tilgjengelig for GEs kunder på nyåret. På toppen av dét kommer altså elektrikerregningen også, ettersom det ikke kan installeres av hvem som helst.