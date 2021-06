Nå går flere i svindel-fella

NorSIS: Spesielt de unge som lar seg lure.

SMS-svindel vokser. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Torstein Norum Bugge 17 Juni 2021 13:38

Det er mange ulike måter å bli svindlet på, men en av de klassiske metodene er å få tvilsomme lenker tilsendt som deretter ber deg mate inn personlige informasjon. Det er nettopp denne typen svindel Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) nå melder om at er på fremmarsj, og spesielt blant de yngre i samfunnet.

I en fersk spørreundersøkelse gjennomført av YouGov på oppdrag fra NorSIS kommer det frem at omtrent halvparten av de spurte har mottatt SMS-er med tvilsomme lenker det siste året, mens hele 8 prosent oppgir at de også har klikket på lenkene og gitt fra seg personlige opplysninger.

Dette tallet øker dramatisk om man kun ser på aldersgruppen 18–29 år – i denne gruppen er det hele 19 prosent som har gjort nettopp dette.

Telenor: – Årets svindelstorm

Thorbjørn Busch, sikkerhetsrådgiver i Telenor. Telenor

Telenor beskriver SMS-svindelen som årets «svindelstorm», og sier at de har automatiske systemer som stanser enorme mengder slike meldinger. De påpeker likevel at dette ser ut til å være årets mest avanserte svindel , og den har et eget navn: «Flubot».

Nærmere bestemt er Flubot et datavirus som har som oppgave å sende ut millioner av disse SMS-ene, som inneholder lenker med skadelig programvare. Målet er å stjele personlige opplysninger fra de rammede brukerne.

– Kunden får en tekstmelding om at en pakke er på vei, at du har fått en MMS eller talemelding, at TV-en din må kalibreres, eller lignende. Meldingen inneholder en lenke du skal bli lurt til å trykke på, sier Thorbjørn Busch, sikkerhetsrådgiver i Telenor.

Han påpeker videre at Flubot i verste fall kan gi svindlerne full kontroll over nettbanken din, eller sensitive personopplysninger som kan brukes til å svindle tredjeparter. Det er også ekstra stor risiko forbundet med å laste ned noe som helst som kommer fra utenfor Google Play, naturlig nok.

– Seriøse aktører bør unngå SMS

Vidar Sandland, seniorrådgiver i NorSIS. NorSIS

NorSIS påpeker at det ikke bare er Flubot som er en risikofaktor her; også andre typer svindel har fått et oppsving.

Spesielt såkalt «phishing», der du blir ledet inn på en nettside der du blir lurt til å gi fra deg personlige opplysninger. I dette tilfellet er det ingen nedlasting forbundet med svindelen; målet er å få vite mer om deg.

– Seriøse aktører bør ikke be deg om å betale noe eller oppgi personopplysninger via en lenke i en SMS, sier seniorrådgiver i NorSIS, Vidar Sandland.

NorSIS kan opplyse at de har fått henvendelser fra mange fortvilede nordmenn som har fått telefonene sine infisert med Flubot, eller som har blitt lurt til å gi fra seg personlig informasjon. Flubot bruker også kontaktlisten til de rammede brukerne til å sende ut enda flere SMS-er, slik at det kan spres videre.

Rådet er uansett tydelig: ikke anmeld. Dette vil kun føre til at eieren av nummeret som ufrivillig sendte ut tekstmeldingen havner i trøbbel, og som regel er ikke det svindleren selv. Dermed kan en uskyldig tredjepart raskt rammes.