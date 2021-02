Galaxy Note 20 kan slippe inn feil fingeravtrykk

Samsung sier oppdatering allerede er på vei.

Finn Jarle Kvalheim 7 Jan 2021 10:56

Samsung har i flere år hatt fingerleser gjemt i skjermen for sine dyrere modeller. I de aller dyreste modellene er det fingersensorer basert på lyd som gjelder, og det har det vært siden Galaxy S10 i 2018. Den gang ble det rapportert at telefonene slet med sikkerheten siden uregistrerte fingeravtrykk kunne slippe inn . Det gjaldt spesielt ved bruk av enkelte skjermbeskyttere, men det var og mulig å vise at 3D-printede fingertupper kunne gjøre jobben - for inntrengere som gikk litt hardere til verks.

Nå viser det seg at også Galaxy Note 20 har hatt samme problem. Slashgear har tatt en titt på endringsloggen til Samsungs siste oppdatering , og der nevnes spesielt en oppdatering av programvaren for fingeravtrykkavlesning, der skjermbeskyttere kan føre til falske positive gjenkjenninger av brukeren.

Samsung i Norge forklarer at oppdateringen som fikser problemet er rullet ut for norske brukere nå i januar. Har du en Galaxy Note 20 bør du altså sjekke etter en ny oppdatering og oppdatere så fort du har anledning.

Leste inn skjermbeskytteren

For Galaxy S10 og Galaxy Note 10 gikk Samsung ut og anbefalte at man brukte deres egne skjermbeskyttere, mens de jobbet for å oppdatere vekk feilen i de første par modellene med teknologien bygget inn.

Årsaken den gang skal ha vært at enkelte typer skjermfolie forstyrret innlesingen av fingeravtrykk. I stedet kunne selve undersiden av skjermfolien registreres, og hver gang den ble trykket på ville mobilen åpne opp. Om det er akkurat det samme problemet som har vært på ferde i Galaxy Note 20-serien er usikkert.

Denne gangen ble imidlertid ikke feilen publisert av hverken brukere, mobiltestere eller andre før den nå altså dukker opp i en oppdatering fra selskapet. I oppdateringen står det at Samsung ble gjort oppmerksom på feilen i oktober i fjor.

Fingeravtrykk er vanligvis sikrest

Fingeravtrykk er en del av de såkalte biometriske sikkerhetsløsningene på en rekke mobiltelefoner og PC-er. Det handler om at dingsen måler visse fysiske egenskaper ved deg fremfor å kreve passord - fingeravtrykket er én slik ting mobilen kan sjekke, men ansiktsform og avstand mellom holdepunkter i ansiktet er en annen. Det finnes også utstyr som leser irisen i øyet.

Fingeravtrykk regnes vanligvis blant de sikreste biometriformene på en mobiltelefon, ettersom ansiktslåser finnes i mange ulike kvaliteter, der de fleste leser ansiktet kun med ett kamera og uten å registrere dybdeinformasjonen i ansiktet. Dermed kan noen av dem være enkle å lure med bare et bilde av eieren. Ansiktsgjenkjenning er også utsatt for «problemer» med dobbeltgjengere og familielikheter.

Spesielt da Apple slapp sin FaceID gikk det sport i å forsøke å lure systemet med masker og utskrevne bilder. Men familielikheter mellom foreldre og avkom var blant de mest overraskende tingene som noen ganger kunne låse opp telefonene urettmessig .

For seks år siden slapp Samsung sin første telefon med fingerleser - omtrent samtidig med at HTC gjorde det samme. Den gang ble det virak da det viste seg at fingerleserne ikke var adskilt fra resten av telefonens systemer, slik at fingeravtrykksdataene kunne hentes ut av hackere. Siden den tid har biometridata som regel blitt lagret internt i sensoren eller i en sikret del av mobilen der ikke apper eller datatyver normalt slipper inn - alt mobilen vet om fingeravtrykket ditt er om det ble avlest riktig eller galt.