Nå skal PopSockets bruke MagSafe-systemet

Slipper magnetisk mobilgrep for iPhone.

Hand-out / PopSockets

Finn Jarle Kvalheim 12 Jan 2021 14:47

PopSockets er små «håndtak» som festes bakpå mobilen, enten bare som et håndtak i seg selv, eller som del av et mobildeksel. Vanligvis limes de løse håndtakene på baksiden av mobilen, men nå har selskapet bak lansert PopGrip som festes med magneter bakpå Apples iPhoner med MagSafe-deksel.

I tillegg til den magnetiske PopSocket-varianten har selskapet også varslet mobilgrep som festes på utsiden av iPhone-deksler og en mer generell PopSocket Slide som kan festes på alle mulige deksler, inkludert iPhone-deksler. En lommebok til å feste utenpå MagSafe-deksler hører også til.

Fleksibelt magnetsystem

MagSafe-systemet ble lansert sammen med ladere og kortholdere fra Apple selv, men det har i tiden etter iPhone 12-lanseringen dukket opp tilbehør for løsningen. Blant annet kan du kjøpe trådløstladende batteribanker som festes magnetisk bakpå telefonen. Det finnes også fotostativ og -lys som festes på med MagSafe. De obligatoriske magnetiske bilstativene har også dukket opp - et konsept vi i og for seg kjenner fra før MagSafe, den gang hjulpet av magnetiske deksler og tilhørende stativer.

Det pressemeldingen fra PopSockets ikke sier så mye om er akkurat hvor godt fast mobilen sitter når den festes med MagSafe-løsningen. De fleste MagSafe-tilbehør sitter noenlunde godt fast, men plukkes ganske enkelt av når du går inn for det. Dermed er det litt usikkert om PopSocket for MagSafe vil føles like «trygg» som en tradisjonell variant.

Kommer i løpet av våren

Alle de tre forskjellige PopSockets-håndtakene kan bytte ut dekoren på utsiden. I tillegg vil det komme bilfester for MagSafe og i form av vanlig bordstativ. I tillegg til MagSafe-kortholderen vil alle produktene dukke opp i løpet av våren.

Selskapet melder forøvrig at ett av tilbehørene som kan festes i den utbyttbare delen av de nye PopGrip-håndtakene er et bittelite verktøysett med flaskeåpner, liten brekkstang og miniskrujern.