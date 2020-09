Byton ser ut til å ha gjenoppstått - med nytt navn

Byton viste frem produksjonsversjonen av sin M-Byte på bilmessen i Frankfurt i fjor høst. I sommer varslet de at de ville legge ned driften i seks måneder og restrukturere. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 22 Sept 2020 15:29

Bilprodusenten Byton meldte i sommer at de ville suspendere driften i seks måneder etter at coronapandemien gjorde en trang økonomisk situasjon enda verre.

Nå melder kinesiske medier at investorer og folkene bak Byton har etablert et nytt selskap i Nanjing, hvor hovedkvarteret til Byton også ligger.

FAW er med videre

Nanjing Shengteng Automobile Technology Co. er navnet på det nye selskapet, som forkortes til bare Shengteng eller Shengteng Auto. Med på investorsiden er fortsatt den kinesiske bilgiganten FAW, som flere pekte på at kunne komme til å kjøpe opp Byton og føre merket videre. Det nye selskapet har reist rundt to milliarder kroner i kapital.

Toppsjef Dai Lei er borte og erstattet med den tidligere forskningssjefen Duan Lianxiang, som også har kjøpt knappe sju prosent av aksjene i selskapet. Rundt 100 ansatte skal ha vært igjen ved hovedkvarteret i Nanjing, et antall som nå skal ha økt noe.

Etter restruktureringsplanen skal ifølge det kinesiske bilmediet Gasgoo en tredel av kapasiteten ved fabrikken i Nanjing brukes til å produsere en elbilmodell for merket Hongqi.

Bytons egen debutbil skulle være M-Byte , en ganske stor el-SUV på nesten 4,9 meter i lengde.

Den var planlagt med både to- og firehjulstrekk, med to ulike batteripakker på henholdsvis 72 og 95 kilowattimer og med rekkevidde på inntil 460 kilometer etter WLTP. Det mest spektakulære med bilen var likevel den 49 tommer store skjermen som utgjorde nærmest hele dashbordet.

Byton M-Byte. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Hva skjer med lanseringen?

Opprinnelig var planen at bilen skulle lanseres i Kina først nå i år, og så i Europa neste år. Hva som skjer med den planen er foreløpig ukjent, men det er vel ikke utenkelig at det vil oppstå forsinkelser.

Til Motor sier kommunikasjonsdirektør Sidsel Wiedenmann hos den norske importøren Hedin Automotive at importøravtalen deres står ved lagt, men at tidsperspektivet ikke er klart.

Det er for tidlig å si noe om hvordan den nye eierstrukturen vil påvirke lanseringen i Europa og Norge, sier hun.